¡Indetenible! Salvador Pérez conectó el jonrón 42 de la campaña

Compartir





















«Es rudo continuar» así lo expresa el karateca Andrés Madera, quien representó al país en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, algo que suena incongruente si notamos lo alcanzado por la delegación (oro, tres platas y seis diplomas), que remataron los paralímpicos con (tres áureas, dos platas, dos bronces y 17 pergaminos).

Según lo expone el karateca de la modalidad de kumite (combate) donde la modalidad alcanzó un diploma con la carabobeña Claudymar Garcés y otro en kata (figuras) con la leyenda Antonio Díaz, en declaraciones ofrecidas por Madera al portal Caraota Digital muestran otra realidad; que un entrenador de combate también asomó en un programa deportivo que transmitió una televisora, que luego negaron que salió por esa señal.

«Es rudo continuar» dice Andrés Madera

«Atletas deberán cubrir todos los gastos ocasionados para su asistencia y participación. En caso de requerir trámites de pasaportes o visados, estos deben ser realizados bajo su responsabilidad»; fue el tuit de la Federación Venezolana de Karate colgado por Madera, acompañada de la frase «es rudo continuar…» y que el portal de noticia reprodujo.

Pero la nota indagó con otro fuente de alto calibre, como lo es la periodista Mari Riquelme por al comentar por la misma vía: «muchas delegaciones este año que no iban a JJOO (Juegos Olímpicos), pero sí a otros eventos «tuvieron que pagar ellos mismos sus pasaportes o prórrogas. Pocas Federaciones pudieron resolver, no tienen recursos. Y MinDeporte solo hace algunas excepciones para pagar estos trámites».

Esta rudo continuar … pic.twitter.com/GsQHX7p3BM — ANDRES MADERA (@ANDRESMADERA) September 8, 2021

No todos fueron prioridad

«La prioridad fue para un atleta/entrenador/dirigente en la ruta de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos. En Venezuela un pasaporte cuesta 260 dólares y una prórroga 160 dólares. ¿Cómo un atleta juvenil que va a un clasificatorio para el panamericano de Cali, logra pagar esto?»; se preguntó.

A esto le agrega la periodista deportiva que parte de la delegación que brindó buenos resultados en Tokio, «pasó el día y hasta la noche» en el Saime.

«Hasta que no llegó la trasferencia del dinero por parte de MinDeporte no le emitieron nada. Un encargado les decía ‘no me importa quiénes son ustedes, sin la plata no hay nada», atizó Riquelme.

Al final, la nota termina con el repudio y rechazo por parte de los internautas hacia las autoridades deportivas que se vanaglorian por lo logrado por los atletas, que en definitiva muchos llegaron hasta ahí por sus propios medios, que incluye desde el pago de un pasaporte hasta la preparación, como lo denunciaron varios antes y durante la justa olímpica.

La prioridad fue para un atleta/entrenador/dirigente en la ruta de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos. En Venezuela un pasaporte cuesta 260$ y una prórroga 160$. ¿Cómo un atleta juvenil, qué va a un clasificatorio para el panamericano de Cali,

logra pagar esto? — Mari Riquelme (@MariRiquelme) September 8, 2021

Parte de una delegación que tuvo gran resultado en #Tokyo2020 pasó el día y hasta la noche en el Saime. Hasta que no llegó la trasferencia del dinero por parte de Mindeporte no le emitieron nada. Un encargado les decía “no me importa quiénes son uds, sin la plata no hay nada” — Mari Riquelme (@MariRiquelme) September 8, 2021

ACN/MAS/Caraota Digital

No deje de leer: Miguel Cabrera apura para los 3.000 hits e implanta otro récord (+ vídeo)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN