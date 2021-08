Salvador no dejó para nadie en la Liga Americana

“Es fantástico. Me siento bastante bien. Estoy muy entusiasmado con este momento. Siempre digo que me encanta competir y nunca quiero darme por vencido. Por eso, siempre estoy agradecido con Dios. Ahora mismo, me siento bastante bien en el plato”; dijo «Salvy» cuando se enteró de lo que había logrado.



