Dos venezolanos integran equipos Todos Estrellas de Grandes Ligas

Las Grandes Ligas, por primera vez que no celebró el Juego de Estrellas, desde que fue suspendido por la Segunda Guerra Mundial, esta vez por la pandemia de covid-19, pero se ideó otra forma, es ahí donde el venezolano Salvador Pérez integra Equipo Todo-MLB y otro criollo, quedó en la segunda escuadra: Ronald Acuña Jr.

Se tomó en cuento su desempeño en esta corta campaña, que al final dejó como campeón a Dodgers de Los Ángeles; pero lo que importaba en esta escogencia es reconocer la temporada de cada individualidad en sus respectivas posiciones.

En esta ocasión se dividió en primero y segundo equipo; sin importar si era de la Liga Nacional o America, cada uno con su un receptor, inicialista, intermedista, antesalista, torpedero y bateador designado, tres jardineros, cinco abridores y dos relevistas.

Fue un proceso que arrancó en noviembre con una lista de nominados, donde el 50% de los votos provenían del aficionado y la otra mitad de los expertos en la materia.

Salvy is second to none.

Congrats to @SalvadorPerez15 on earning 1st Team All-MLB honors for the 2020 campaign! pic.twitter.com/K8CE0E0xzP

