Salvador Pérez recibió su «Luis Aparicio»: Me enorgullece más que un Guante de Oro

El grandeliga Salvador Pérez recibió su «Luis Aparicio» y como lo dijo el careta valenciano, el que le faltaba en sus vitrina; pero ya lo podrá colocar entre sus múltiples galardones, tras tener la estatuilla en el auditorio de la Fundación de Empresas Polar en Caracas.

El receptor de Reales de Kansas City, quien este mismo miércoles fue incluido entre el Equipo Todo MLB 2021, también recibió su Premio Luis Aparicio que lo identifica como el mejor criollo de la temporada de Grandes Ligas de este año.

“Es un verdadero honor recibir el premio que lleva el nombre de nuestro único representante en el Salón de la Fama”; señaló Pérez, ganador de manera unánime de la distinción, y quien estuvo acompañado de su madre, Gylda Díaz.

“En mi carrera he recibido varios honores y reconocimientos, pero este tiene un valor especial por ser el de don Luis Aparicio. Este premio me enorgullece más que un Guante de Oro. Me siento feliz por esta bendición”; agregó el valenciano.



Salvador Pérez recibió su «Luis Aparicio»

Pérez, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2015 con los Reales de Kansas City, vivió una temporada de ensueño al imponer una nueva marca de cuadrangulares para un receptor con 48; eclipsando el registro que poseía el miembro del Salón de la Fama Johnny Bench desde 1970, cuando disparó 45 vuelacercas con los Rojos de Cincinnati.

Además, participó en su séptimo Juego de Estrellas; ganó su quinto Bate de Plata y reconocido como miembro del Primer Equipo de las Grandes Ligas como receptor en este 202; en el que fue líder de todas las Grandes Ligas en jonrones, igualado con Vladimir Guerrero Jr., y en remolcadas, con 121.

Quinto unánime

Ese desempeño le permitió convertirse en apenas el cuarto venezolano en encabezar ambos departamentos en una misma temporada, uniéndose a Antonio Armas (1984), Andrés Galarraga (1996) y Miguel Cabrera (2012); lo que también le permitió recibir los 100 votos al primer lugar para colocar su nombre junto con el de Johan Santana (2006), Magglio Ordóñez (2007), Miguel Cabrera (2011, 2012, 2013) y José Altuve (2017) en la lista de jugadores en recibir el puntaje perfecto de los votantes.

Ángel Bravo entregó el Premio

El legendario Ángel Bravo, gran amigo de Luis Aparicio, fue el encargado de entregar la estatuilla en su nombre, acompañado de Mikel Pérez, presidente de Line Up Internacional, empresa creadora del premio.

“Luis me llamó para pedirme que viniera a hacer entrega de este reconocimiento y al mismo tiempo me pidió que le diera a Salvador Pérez un sentido abrazo de felicitación”; dijo Bravo.

“Luis, más que un amigo, es un hermano y estoy orgulloso de hacer entrega de este premio en su nombre”; agregó.



“Don Luis, a través de su hijo Nelson Aparicio, presentó sus excusas por no poder asistir, pero quiso que uno de sus grandes amigos, como lo es Ángel Bravo, también zuliano, le hiciera entrega de la estatuilla a Salvador Pérez”; explicó Mikel Pérez.

“Para nosotros es un gran honor poder retomar la entrega presencial en nuestro país de este premio que ya tiene 18 años y esperamos próximamente volver a nuestros orígenes, como es hacer entrega el Día de la Chinita en Maracaibo, como siempre lo ha querido don Luis. Este año por razones logísticas no se pudo, pero la idea es retomar la entrega en el Juego de la Chinita”; indicó.

Ganadores

2004 Johan Santana (Mellizos de Minnesota)

Johan Santana (Mellizos de Minnesota) 2005 Miguel Cabrera (Marlins de Florida)

Miguel Cabrera (Marlins de Florida) 2006 Johan Santana (Mellizos de Minnesota) *

Johan Santana (Mellizos de Minnesota) * 2007 Magglio Ordóñez (Tigres de Detroit) *

Magglio Ordóñez (Tigres de Detroit) * 2008 Francisco Rodríguez (Angelinos de Los Ángeles)

Francisco Rodríguez (Angelinos de Los Ángeles) 2009 Félix Hernández (Marineros de Seattle)

Félix Hernández (Marineros de Seattle) 2010 Carlos González (Rockies de Colorado)

Carlos González (Rockies de Colorado) 2011 Miguel Cabrera (Tigres de Detroit) *

Miguel Cabrera (Tigres de Detroit) * 2012 Miguel Cabrera (Tigres de Detroit) *

Miguel Cabrera (Tigres de Detroit) * 2013 Miguel Cabrera (Tigres de Detroit) *

Miguel Cabrera (Tigres de Detroit) * 2014 José Altuve (Astros de Houston)

José Altuve (Astros de Houston) 2015 Miguel Cabrera (Tigres de Detroit)

Miguel Cabrera (Tigres de Detroit) 2016 José Altuve (Astros de Houston)

José Altuve (Astros de Houston) 2017 José Altuve (Astros de Houston) *

José Altuve (Astros de Houston) * 2018 Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta) y Jesús Aguilar (Cerveceros de Milwaukee)

Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta) y Jesús Aguilar (Cerveceros de Milwaukee) 2019 Eugenio Suárez (Rojos de Cincinnati)

Eugenio Suárez (Rojos de Cincinnati) 2020 Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta)

Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta) 2021 Salvador Pérez (Reales de Kansas City) *

(*) Ganador de manera unánime.

ACN/MAS/Nota de prensa

