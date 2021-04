Noche perfecta e inolvidable para Salvador Pérez (+ vídeos)

Angelinos de Los Ángeles venció a Reales 10-3. en el Kauffman Stadium, sede de Kansas City, pero una de sus máximas estrellas tuvo una noche perfecta e inolvidable, como el mismo lo describió el termino del desafío y no era para menos, porque Salvador Pérez superó los 1.000 hits en Grandes Ligas.

El valenciano, que está cerca de los 31 años (10-05-1990), quien extendió sus contrato por la realeza por cuatro años y 82 millones de dólares, ligó de 4-4 para convertirse en el criollo 34 que llega o sobrepasa el millar de cohetes (1.001) en el mejor beisbol del mundo; de los 427 nativos que han debutado en la «Big Show».

La lista la comanda Omar Vizquel con sus 2.877, pero le «respira en la nuca» Miguel Cabrera, quien suma 2.869 y se proyecta a convertirse en el primer nativo de esta tierra en alcanzar los 3.000 y 500 jonrnes, estando más cerca ese departamento (488).

Pero eso lo dejamos para luego, porque el 12 de abril, el careta carabobeño Salvador Pérez logró cuatro cohetes para pasar la página de tres dígitos a cuatro; en su décima campaña en las mayores.

«Salvy» o «El Niño» como también lo conocen en los diamantes de juego, debutó en Grandes Ligas el 10 de agosto de 2011; criollo 267 en lograr el grado, 20 días después que lo hizo José Altuve con Astros (264) y quien está en esa lista de millar o más con 1.623 (casilla 12).

Entre los 1.001 indiscutibles tiene 190 dobles, 10 triples y 154 jonrones; su mejor año fue en 2004 cuando acumuló 150, superando los 145 que dio el año anterior a ese; mientras que en sus nueve temporada anteriores, en seis logró 100 o más indiscutibles.

Su excelsa defensa (5 Guantes de Oro) la ha combinado muy bien con la ofensiva (3 Bates de Plata), además tiene su anillo de Serie Mundial (2015), que también le valió ser electo ej jugador «Más Valioso».

El seis veces electo al Juego de Estrellas, sufrió una lesión que lo envió al quirófano donde fue operado de su codo el 6 de marzo de 2019 con la cirugía de «Tommy John»; que lo alejó de los terreno toda la temporada.

Pero «El Niño» retornó en 2020 sano, en la corta campaña, que le valió ganar premio «Regreso del Año» y alcanzó su tercer «Bate de Plata» en la Liga Americana.

There's more where that came from (999 of them to be exact).#TogetherRoyal pic.twitter.com/QgUcOPmdqo

— Kansas City Royals (@Royals) April 13, 2021