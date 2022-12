¡En Avanti! Samsung cierra 2022 con una nueva tienda en Venezuela

Compartir

Los amantes de la tecnología Samsung en Venezuela tienen un nuevo lugar al cual acudir para conocer los productos, se trata de Avanti.

Los visitantes podrán interactuar con los últimos productos en sus líneas de smartphones, televisores y electrodomésticos digitales.

En el SIS (Store-In-Stores) inaugurado en la Torre Avanti de Las Mercedes, cuenta con exhibiciones inteligentes e interactivas de los productos de vanguardia tecnológica de la marca surcoreana.

El SIS de Samsung en la Torre Avanti es la tienda más premium de la marca en el país, y cuenta con la única pantalla Microled en la región.

La última generación de Samsung Microled ofrece la mejor calidad de imagen de su clase gracias a las LEDs de 25 millones de micrómetros que producen luz y color individualmente, creando una

experiencia increíblemente inmersiva a través de una profundidad impresionante, colores vibrantes y un mayor nivel de claridad y contraste.

Además, el SIS de Avanti cuenta con el lineup completo de smartphones, que incluye la última serie de los teléfonos plegables:

Galaxy Z4, el Galaxy Z Flip4 y Galaxy Z Fold4; la línea Galaxy S22, la familia Galaxy A, así como los accesorios Galaxy Watch y Buds Pro.

En el showroom de Samsung en Avanti dedicado a los electrodomésticos, los visitantes encontrarán la nueva línea de neveras Bespoke y Family Hub

Así como los topes de cocinas y cocinas completas de su línea premium, las duplas de lavadora y secadora Smart Tower, lavaplatos, hornos y aires acondicionados.

Todos integrados bajo la tecnología SmartThings de Samsung.

En el área dedicada a los televisores se encuentran en exhibición, además del espectacular Micro LED, las líneas Neo QLED y los TV Lifestyle, o Estilo de Vida.

Los usuarios podrán apreciar el diseño y la tecnología conjugados en sus televisores The Serif, The Sero, The Frame, así como el codiciado The Freestyle, la pantalla portátil de Samsung.

La línea Neo QLED está presente en sus versiones 4K y 8K.

Y como complemento, las barras de sonido y las Sound Towers de Samsung.

El horario de atención en la tienda es de lunes a domingo de 9:00 am a 9:00 pm.

