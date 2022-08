Compartir

El Galaxy Z Flip 3 de Samsung es uno de los dispositivos más interesantes que vende la compañía en la actualidad. No tiene la potencia del Galaxy S22 Ultra ni el mismo factor sorpresa que el Galaxy Z Fold 3, pero ofrece una práctica experiencia plegable por un precio que no es del todo inusual para un teléfono de gama alta: $999. El teléfono se lanzó el verano pasado, por lo que se acerca a su primer cumpleaños, lo que significa que está a punto de actualizarse. ¿Intrigado? Aquí está todo lo que sabemos sobre el próximo Samsung Galaxy Z Flip 4.

Los primeros detalles sobre Flip 4 comenzaron a filtrarse a principios de este año. En febrero, escuchamos que, si bien el Galaxy Z Fold 4 puede tener un S Pen incorporado como el Galaxy S22 Ultra (y los teléfonos Note anteriores), no parece que el Galaxy Z Flip 4 lo haga. El Samsung Galaxy Z Flip 3 existente tampoco es compatible con el complemento S Pen Pro de Samsung, por lo que es probable que el Flip 4 no sea una buena opción para los entusiastas de los stylus.

Estética del Galaxy Z Flip 4

Primero vislumbramos el Z Flip 4 en algunos renders obtenidos por el filtrador OnLeaks y publicados por 91Mobiles esta primavera.

Si bien los renders muestran el teléfono con una nueva combinación de colores azul claro que no está disponible en el Z Flip 3 (incluso a través de la herramienta de personalización Bespoke Edition de Samsung), el diseño se ve prácticamente sin cambios. La pantalla externa puede ser marginalmente más grande que el modelo anterior, pero otras características (ubicación de botones y puertos, diseño del módulo de la cámara, proporciones generales) parecen no haber cambiado.

En junio, TechTalkTV publicó fotos reales del dispositivo en persona:

Las fotos son de bastante baja calidad y no nos dan mucha información nueva para continuar. Una de las fotos muestra el teléfono desplegado, aparentemente mostrando una pantalla interior más suave con un pliegue menos pronunciado que en generaciones anteriores, pero el color sólido en la pantalla y el ángulo desde el que se tomó la foto hacen que sea difícil saberlo con certeza.

Especificaciones técnicas del Galaxy Z Flip 4

En junio, el filtrador Yogesh Brar pintó una imagen bastante completa de lo que él cree que serán las especificaciones del teléfono:

No hay muchas sorpresas aquí. Brar predice un conjunto de chips Snapdragon 8+ Gen 1 respaldado por 8 GB de RAM, 128 GB o 256 GB de almacenamiento y algunas cámaras con un sonido intermedio: una primaria de 12 megapíxeles y ultra ancha, más una cámara interna de 10 megapíxeles. Brar también predice una carga por cable de 25 vatios, lo cual es interesante. El Samsung Galaxy Flip 3 del año pasado alcanza un máximo de 15 vatios glaciales. La carga inalámbrica supuestamente no cambia a 10 vatios.

SamMobile ha informado que, por primera vez en la línea Flip, también habrá una configuración con 512 GB de espacio de almacenamiento. Los modelos anteriores han superado los 256 GB.

También hemos echado un vistazo temprano a algunos accesorios oficiales. El minorista de accesorios con sede en el Reino Unido, Mobile Fun, ha compartido algunos renders de estuches tanto para el Z Flip 4 como para el Z Fold 4, enmarcando las imágenes como una fuga. (Sin embargo, el sitio también ofrece los estuches para pedidos anticipados, por lo que nos preguntamos sobre la logística de esta «filtración» en particular). Estos estuches no confirman nada que no sabíamos, pero muestran que Samsung estará ofreciendo accesorios similares de nuevo esta generación.

Samsung Galaxy Z Flip 4: precio y disponibilidad en Venezuela

Esperamos que el Samsung Galaxy Z Flip 4 se anuncie en Samsung Unpacked el 10 de agosto de 2022. El filtrador en línea John Prosser afirma que tanto el Galaxy Flip 4 como el Galaxy Fold 4 estarán disponibles para pedidos anticipados el 10 de agosto, con completo disponibilidad minorista a partir del 26 de agosto.

Prosser no compartió información sobre precios, pero es seguro asumir que, sin actualizaciones significativas, el Samsung Galaxy Flip 4 tendrá un precio similar al del Galaxy Flip 3, que comienza en $999.99 para la versión de 128GB y $1,049.99 para la variante de 256GB.

A través de las tiendas CLX Samsung, se distribuyen oficialmente en Venezuela los equipos de este gigante tecnológico. La llegada del Galaxy Z Flip 4 al país caribeño estará en manos de CLX Samsung, dirigido por su CEO Nasar Ramadan Dagga.

Nasar Dagga ¿Quién es?

Nombrado como el Empresario del Año 2021, Nasar Dagga ha consolidado su carrera al servicio de los venezolanos. Hoy en día es el responsable de que marcas como Frigilux, Gad Tecnology, Cyberlux, CLX Samsung, MultiMax, Xiaomi sean potencia en Venezuela.

El empresario en materia tecnológica ha expandido a nivel nacional las empresas a las que representa. CLX Samsung, es una empresa tecnológica con presencia en más del 70% del territorio nacional y en Panamá. Nasar Dagga junto a su equipo ha logrado liderar el mercado tecnológico y el electrodoméstico, consolidando a la multimarca MultiMax múltiples tiendas a nivel nacional, generando más de 2500 empleos.

Nota de Prensa

No dejes de leer: Rusia instalará en Venezuela una estación de su sistema GLONASS

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN