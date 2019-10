Cardenales voló primero, Acuña jonroneó y lo volvió hacer (+ vídeos)

Cardenales de San Luis vino de atrás desde el octavo inning y Ronald Acuña fue protagonista con el bate con un jonrón de dos anotaciones y otro batazo que solo fue hit en la derrota de Bravos de Atlanta 7-6 en el arranque del Serie Divisional de laLiga Nacional.

Los «pájaros rojos! que regresan a una postemporada tras un receso de cuatro años se amparon en jonrón de Paul Goldschmidt y sencillo de Matt Carpenter para empatar las acciones en octavo, mientras que Marcell Ozuna y Kolten Wong pegaron dobletes de dos carreras para cada uno en el noveno.

Aunque Acuña con un cuadrangular de dos anotaciones y otro leñazo de Freddie Freeman en solitario en el cierre del noveno ante el relevista dominicano Carlos Martínez, éste pudo sacar los dos outs para acreditarse la victoria.

Cardenales vino de atrás en el octavo, perdiendo 3-1, empató la pizarra, con el bambinzo de Goldschmidt y el curtido Matt Carpenter salió de emergente para fletar otra con imparable.

Para el noveno completó la emboscada con los tubeyes productores de cuatro anotaciones, dos para el dominicano Ozuna y el resto se las dejó al hawaino Kolten Wong.

Lo que pudo ser por lo menos un triple, solo fue un sencillo, con el batazo que Ronald Acuña dio en la parte baja del séptimo inning, se quedo ligando que la pelota se fuera del escenario, pero luego tuvo que correr y solo alcanzó la primera almohadilla.

De una vez se vino a la memoria el regaño y sustiución de su manager Brian Snitker en agosto pasado, cuando ocurrió la misma situación.

«Debió llegar a segunda a segunda. Estábamos corto de gente para poder tomar una medida en ese momento» manifestó el timonel que esta vez lo dejó en «play».

Acuña también dio su opinión y dijo que «Son cosas que se le escapan de las manos a uno. No es que uno lo quiere hacer».

«Hay peloteros que siempre salen a dar lo mejor y a veces cometen errores» agregó el criollo 40-30 este año.

Por Bravos, Ronald Acuña de 4-3, jonrón (1), doble (1), anotada, dos fletadas; Francisco Cervelli de 2-0; Rafael «Balita» Ortega de 1-0.

Por Cardenales, José «Cafecito» Martínez de 1-0.

