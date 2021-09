SanLuis y Fonseca se juntan en “Si Yo Estoy Loco”

Juan Serva y Aharon Godoy presentan su tema “Por si mañana me muero”

Up Next

No dejes de leer

“Es un video bien particular, con una historia que termina siendo muy bonita y conmovedora”, advierte Santiago.

Santiago acota “con este sencillo quisimos vestir la canción de forma que conviva en el medio del mundo de Fonseca y el nuestro, trabajamos porque se sienta la identidad de ambos proyectos, aunque a fin de cuentas, creo que el ADN musical de SanLuis es muy parecido al de Fonseca. Hacer música con Fonseca no sólo es sencillo, es placentero”.

“Santi y yo estábamos un poco distraídos y ocupados en escribir para otros artistas. Nos hacía falta girar de nuevo, teníamos un montón de canciones grabadas y nos preguntamos qué tal si vamos con algo nuevo, algo para conectar con nuestros seguidores y es que las canciones no son canciones hasta que no hacen combustión con el público”, refiere Luigi.

«Nos gusta hacer canciones que lleguen al corazón, somos fans de él hace años y él ha seguido nuestra música. Lo invitamos a La Castillera para escuchar música y cuando escuchó la canción dijo “me siento y me veo en ella”, y eso es una bendición y una suerte».