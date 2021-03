Santa Teresa 1796 lanzó campaña global «Descubre lo Inesperado»

Como si se tratase de un acto de magia de David Copperfield o de una capítulo del prestigioso micro «Nuestro Insólito Universo»; una investigación mostró cómo roban autos en Miami y aparecen en Puerto Cabello.

Se trata de un trabajo periodístico realizado por Telemundo 51.com, por espacio de dos años, que sirvió para que la policía detuvieran César Montero, quien tiene pasaporte y licencia venezolana, según relató Ricardo Álvarez, dueño de unas las camionetas.

Según muestra Telemundo 51, en un vídeo de vigilancia, se ve cuando un hombre está arrendando una camioneta SUV de lujo en el aeropuerto de Miami el 12 de septiembre del 2019; Ricardo Álvarez, dueño de la empresa de alquiler Family Auto Rental, dice que César Montero llegó con pasaporte y licencia de Venezuela a arrendar el auto.

“El señor dijo quiero un carro grande por doce días, wow ok, pagó los mil dólares en la tarjeta y 500 dólares de depósito”; relató Alvarez al medio.

Roban autos en Miami y aparecen en Puerto Cabello

Pero, la investigación periodística fue clave para esté detenido Montero, que supuestamente arrendaba vehículos en el aeropuerto de Miami en vez de devolverlos, se los llevaba a Venezuela.

Montero alquiló una camioneta Yukon -dice Álvarez- que en el mercado tiene un precio de 40.000 dólares; pero 12 días después no la regresó.

De allí que Álvarez llamó a la policía de Miami-Dade y los detectives fueron a unos almacenes en el Doral, donde el GPS señalaba la camioneta; el mismo día que fue alquilada por Montero.

Es allí donde consiguen el vídeo, donde muestra a Montero estacionando una camioneta al lado de otra de marca Expedition, de color negra; que también se había alquilado el día siguiente por otra empresa, que tampoco devolvió.

«El señor desde el momento que alquiló aquí fue al almacén, parqueó el auto ahí, fue a un almacén, a hablar con unas personas”, dice Alvarez.

Más tarde, cuando cae la noche, el vídeo muestra cómo los dos vehículos son subidos con una grúa a un contenedor de carga. “La policía nos dejó saber que salió de Port Everglades e iba hacia Venezuela”; dijo Álvarez.

Él mismo investigó

Álvarez realizó su propia investigación; contactó a la empresa que le coloca rastreadores GPS a sus autos.

“Descubrimos que había algo muy sospechoso. El carro tenía dos GPS, uno de los GPS había sido desconectado”, dice Loranz Emachah, presidente de VoltSwitch GPS.

«El otro nos dijo, es silencioso, lo que significa que no lo mantienen encendido, para que no sea detectado por ladrones de auto, pero en ese momento decidieron activarlo y encontraron que el auto robado estaba en Puerto Cabello (Carabobo), Venezuela.

«Loranz Emachah le dio las coordenadas del vehículo a Telemundo 51 y nosotros logramos que nuestro equipo periodístico en Venezuela llegara al sitio» dice la nota.

Roban autos en Miami, pero el GPS los llevó a un complejo en Puerto Cabello resguardado con una cerca y un portón; que empleados abrían cuidándose de no ser vistos. Una toma área, eso sí, confirmaría que los autos estaban ahí, junto a otras camionetas SUVS. “Pudimos ver los autos que estaban allá donde decía el GPS”; manifestó Álvarez.

Arrestado en Fort Lauderdale

Tras lo visto, la policía de Miami-Dade emitió una orden de arresto en contra de Montero; un año más tarde él fue arrestado en el aeropuerto de Fort Lauderdale bajo 4 cargos de no devolver autos alquilados y uno de fraude organizado.

La información de Telemundo 51, dice que Montero aún no se ha presentado en corte para responder a los cargos; la patrulla fronteriza le ha puesto una orden de retención, por lo que no tiene derecho a fianza y tuvo que entregar su pasaporte.

Pero la historia no tiene final feliz, porque señala que Ricardo Álvarez, no ha recuperado su camioneta; su seguro no cubre cuando arrendatarios se lo roban, por lo que sigue pagando letras por un vehículo que no tiene, algo que dice ha sido un duro golpe para su pequeña empresa.

¿Cuántas Yukon, Expedition y Pathfinders robadas en Estados Unidos estarán circulando en Venezuela?

