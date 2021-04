Santos de Soteldo elimina a San Lorenzo y va ante Boca en Libertadores (+ vídeo)

Santos eliminó a San Lorenzo, tras empatar a 2 (global 5-3) en el estadio stadio Mané Garrincha, en Brasilia, por lo que se cita en la fase de grupo de Copa Libertadores de nuevo con Boca Juniors argentino.

La escuadra, donde milita el venezolano Yeferson Soteldo, de gran accionar en 83 minutos que estuvo en juego; también tendrá como rivales a Barcelona (Ecuador) y The Strongest (Bolívia).

El conjunto paulista, subcampeón la edición 2020, partía con ventaja tras la victoria por 1-3 en Buenos Aires; selló su clasificación en casa gracias a los tantos del joven Marcos Leonardo en el minuto 22 y el lateral Pará en el 57.

San Lorenzo recortó distancias en el 57 por medio de Franco Di Santo y empató el encuentro en el 78 con un disparo de Ángel Romero desde fuera del área.

El equipo de Almagro plantó cara y hasta pudo llevarse la victoria de no ser por las intervenciones del portero Joao Paulo; pero al final le fue imposible levantar una eliminatoria que se le complicó todavía más con la expulsión del lateral Gabriel Rojas al inicio de la segunda mitad.

El entrenador argentino Ariel Holan sorprendió de primeras al dar continuidad en la punta del ataque a Marcos Leonardo, a la postre decisivo. Kaio Jorge; recién recuperado de sus molestias físicas, empezó desde el banquillo.

Las otros dos figuras del tridente ofensivo santista, Marinho y Soteldo, quien volvía a ser titular después de casi un mes, sí partieron de inicio.

Los argentinos marcaron terreno con juego duro desde el inicio. Santos no se amilanó al ritmo de Marinho y Soteldo; aunque se relajó demasiado en la recta final.

En el momento en el que San Lorenzo intentaba adelantar líneas, llegó la maravilla de Marcos Leonardo, con un disparo cruzado, sin ángulo, desde de la línea de fondo; que se coló limpio en la portería del meta argentino.

Soteldo cuando no marca, asiste

Gabriel Rojas se marchó expulsado con roja directa tras una entrada por detrás sobre Marinho;, en el minuto 51. Seis minutos después, Santos golpeaba de nuevo con el tanto de Pará, quien definió con maestría una jugada con Soteldo.

San Lorenzo no bajó los brazos y disminuyó diferencias a la salida de un córner con un cabezazo de Di Santo; con el billete para la fase de grupos en el bolsillo, Holan sacó del campo a Marinho, a quien no le gustó la sustitución y se marchó del campo visiblemente enfadado.

No le sentó bien al Santos el cambio porque San Lorenzo consiguió empatar con un disparo raso desde fuera del área obra de Ángel Romero, pero nada pudo hacer después.

Ficha técnica

Santos (2): João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Madson (Luiz Felipe, 90+2′), Gabriel Pirani (Jean Mota, 67′); Marinho (Lucas Braga, 67′), Yeferson Soteldo (Jonathan Copete, 83′) y Marcos Leonardo (Kaio Jorge, 90+2′). DT. Ariel Holan.

San Lorenzo (2): José Devecchi; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Gabriel Rojas; Diego Rodríguez (Jalil Elías,. 81′), Juan Ramírez (Bruno Pittón, 79′), Óscar Romero; Ángel Romero, Nicolás Fernández (Lucas Melano, 81′) y Franco Di Santo (Franco Troyanski, 90+1′). DT. Diego Dabove.

Goles: Marcos Leonardo (22′), Pará (57′), Franco Di Santo (59′), Ángel Romero (78′).

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay). Expulsado: Gabriel Rojas. Amonestados: Gino Peruzzi, Alison, Marcos Leonardo, Franco Di Santo, Joao Paulo, Luan Peres, Marinho y Diego Rodríguez. Escenario: Estadio Mané Garrincha, en Brasilia, a puerta cerrada.

