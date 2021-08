Scarlett Johansson se convirtió en madre por segunda vez

Compartir





















La actriz Scarlett Johansson tiene una gran noticia que compartir con sus seguidores, y es que se convirtió en madre por segunda vez y es un niño.

Así lo confirman medios internacionales como People y Page Six. Johansson y su pareja Colin Jost le dieron la bienvenida al pequeño. Fue precisamente Jost, comediante del famoso programa Saturday Night Live quien dio la noticia en su cuenta de Instagram y de paso anunció el nombre del pequeño.

Ok, ok, tenemos un bebé. Su nombre es Cosmo. Lo amamos mucho”, escribió el artista este miércoles 18 de agosto, aunque no confirmó la fecha del nacimiento del pequeño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colin Jost (@colinjost)

La artista de 36 años es madre también de Rose Dorothy, de seis años, que nació en 2014 como fruto de su matrimonio con el francés Romain Dauriac.

Johansson y su esposo se conocieron en el programa Saturday Night Live en el 2006, pero comenzaron a salir como pareja hasta el 2017. La pareja se casó en secreto en octubre del 2020.

Doble nominada al Óscar por «Jojo Rabbit» (2019) y «Marriage Story» (2019), Johansson ha sido noticia en las últimas semanas por el escándalo de «Black Widow» (2021).

ACN/ La Nación

No dejes de leer: Viuda Negra rompe record durante el primer fin de semana de estreno

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN