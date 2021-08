Se incendió plataforma marina de Pemex en el Golfo de México

Un incendio se produjo este domingo 22 de agosto en una plataforma marina de Pemex ubicada en el Golfo de México, frente al estado de Campeche.

Según medios locales, el incendio se produjo en la plataforma Ku-Alfa, parte de su mayor complejo productor: Ku Maloob Zaap (KMZ).

Se incendió Pemex en México

NOW – Pemex oil platform ablaze after explosion in the Gulf of Mexico.pic.twitter.com/hyxg7LtQao

