Se intensifican protestas en Bolivia por fraude electoral

Estados Unidos se despertó el domingo para saber que su gobierno no se detendrá ante nada para destruir a cualquier grupo terrorista que amenace los intereses estadounidenses o tenga la intención de dañar a sus ciudadanos, declaró el vicepresidente norteamericano Mike Pence a la cadena FoxNews.

«Lo que el pueblo estadounidense despertó esta mañana, lo que el mundo despertó esta mañana, es la resolución del presidente de los Estados Unidos y las fuerzas armadas de los Estados Unidos de usar la fuerza, siempre que sea necesario para enfrentar a quienes amenazan nosotros o nuestra gente «, le dijo al anfitrión Chris Wallace.

Mike Pence dijo que a pesar de la decisión del presidente Trump de retirar las tropas del noroeste de Siria, su determinación de eliminar la red terrorista del Estado Islámico nunca ha sido más fuerte.

«Lo que el presidente Trump demostró aquí es, incluso mientras llevamos a nuestras tropas a casa desde la zona segura en la frontera de Turquía, que este presidente y la resolución de Estados Unidos de derrotar a ISIS y perseguir y destruir cualquier organización terrorista en el mundo, es implacable, y eso es lo que el mundo se despertó para aprender esta mañana «, afirmó Pence.

Pence también describió lo que se siente al ver la operación que se lleva a cabo desde la Sala de Situación y elogió la precisión y la profesionalidad de las tropas involucradas.

«Teníamos los ojos puestos en lo que sucedía en tiempo real», dijo Pence. «Y, el presidente de la Sala de Situación pudo, además de los informes provenientes del campo, saber exactamente lo que estaba ocurriendo».

«Fue realmente extraordinario», continuó Mike Pence. «Una vez más, para presenciar literalmente en tiempo real a nuestras fuerzas especiales: su profesionalismo, la forma rápida en que llegaron al objetivo; ejecutaron la operación y se mudaron en cuestión de pocas horas, fue profundamente inspirador «.

