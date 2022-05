Sean Valadez: de asistente de backstage a las más grandes campañas

Compartir

Sean Valadez, hijo de padres mexicanos, pasó de ser asistente de backstage a las más grandes campañas en Londres y New York.

“Yo estaba más concentrado en el booking y promoción de conciertos tanto en México como en Estados Unidos y pensé que este proyecto podría ser interesante y no me tomaría mucho tiempo”.

Así comienza Sean Valadez su relato sobre su larga carrera profesional.

“La verdad no sabía mucho del OOH (por sus siglas en inglés Out Of Home, publicidad en exteriores) en Estados Unidos, solo en México donde constantemente promovía sus propios conciertos.

«Pero me aventé y en pocos días posicioné a Luis Miguel y su nuevo disco “México Por Siempre” para el sello Warner Music Latina en los lugares más codiciados de Los Ángeles”.

Sean Valadez nació en Los Ángeles, California Es hijo de padres mexicanos.

Desde siempre ha sentido esa atracción por la música y la cultura de sus raíces nativas mexicanas.

Actualmente, lidera la operación y producción de todos los eventos de ACA, AYELET CORONA AGENCY, cuyo proyecto le ha permitido impulsar una nueva forma de proyectar a artistas mexicanos y de toda latinoamérica.

Sean Valadez nunca se imaginó que esta oportunidad fuera a marcar el rumbo de sus negocios, pero al llegar la pandemia, las reglas del juego cambiaron para todos.

“Durante el confinamiento todos nuestros shows se cancelaron, nadie estaba produciendo eventos, pero era hora de que los fans dejaran de mirar sus teléfonos y alzarán los ojos hacia el paisaje urbano”.

Con la ayuda de Sean Valadez, pantallas legendarias como las de Shibuya de Tokio o las de Times Square, Holland Park en Londrés, comenzaron a llenarse de artistas latinos.

“Soy yo, soy yo, es la primera vez que salgo en unas pantallas tan enormes en un lugar tan importante, no me lo creo”, exclamó emocionado el artista colombiano, Llane de Warner Music Latin al ver su promoción que Sean concretó en múltiples pantallas de Times Square durante toda una semana.

Gracias a su experiencia, Sean ha logrado materializar campañas globales de power house brands como Karol G y Alejandro Sanz, entre muchos otros, en lugares como Estados Unidos, Japón, Australia, Londres y Francia.

Valadez cuenta con más de 18 años de experiencia

Sin embargo, este éxito no llegó de la noche a la mañana, Valadez cuenta con más de 18 años de experiencia en medios de

comunicación, producción de eventos y marketing para las compañías de entretenimiento más prestigiosas del mundo.

Enrique Iglesias, Paulina Rubio y Nelly Furtado son algunos de los artistas con los que Sean tuvo la oportunidad de trabajar en su primera etapa como productor.

Finalmente, se unió al equipo de la reconocida agencia ACA Marketing como gerente de producción de proyectos musicales a sus escasos 24 años.

“Mi llegada a ACA me abrió las puertas para trabajar directamente y a un nivel más personal con artistas de la talla de

Maná, Maldita Vecindad, Julieta Venegas, Molotov, por mencionar algunos».

Como productor de eventos especiales, Sean continuó extendiendo su cartera de clientes, entre ellos Usana y Fuller, para quien produjo grandes eventos corporativos en Nueva York, Los Ángeles, Anaheim y Las Vegas.

Y las populares Fiestas VIP de los Latin Grammys para Warner Music Latin y otros sellos internacionales, en los mejores nightclubs de Las Vegas durante varios años.

Sean a sus 37 años y desde su posición de liderazgo en ACA continúa estudiando a fondo técnicas, métricas, demográficos y otros factores que lo convierten en un experto del OOH.

Con la intención de posicionar a sus clientes en los lugares más emblemáticos del planeta, como:

Times Square (Nueva York), Shibuya (Tokio), Holland Park (Londres), World Trade Center (CDMX), Callao (Madrid) y en las calles de París y de Miami.

Entre sus clientes actuales se encuentran Live Nation, Warner Music Latin, Universal Music Latin Entertainment,GLAD Empire, WK Records, y ShowBusiness.

Redes Sociales:

www.linkedin.com/in/seanvaladez

https://www.instagram.com/seanjvm/

https://www.instagram.com/acamarketing/

Nota de prensa

No dejes de leer

Olga Tañon y Nacho se unen en el remix de «Ojalá»

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN