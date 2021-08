Descalifican a Vettel y Sainz sube al podio de Hungría

El alemán Sebastian Vettel descalificado, tras terminar segundo este domingo el Gran Premio de Hungría; undécimo del Mundial de F1, fue sancionado al acabar la carrera con menos de un litro de combustible en su monoplaza; por lo que todos los que se clasificaron por detrás de él avanzan un puesto y el español Carlos Sainz (Ferrari) sube al podio, como tercero.

La sanción a Vettel, segundo inicialmente en la carrera que ganó el francés Esteban Ocon, compañero del otro español, Fernando Alonso; en Alpine implica también que el doble campeón mundial asturiano, que había sido quinto, se clasificase definitivamente en la cuarta posición.

Mienttras que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes); que le había arrebatado el liderato al holandés Max Verstappen (Red Bull), comande la general del certamen con ocho puntos de ventaja en lugar de seis (195 frente a 187).

UPDATED: The points scorers from Hungary after Sebastian Vettel's disqualification#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/gokhmLyW5X

— Formula 1 (@F1) August 1, 2021