Sebastian Vettel se despide de la Fórmula 1 a finales de año

Compartir

El cuatro veces campeón mundial, Sebastian Vettel, anunció que se retira de la Fórmula 1 a finales de este año.

Tras el fin de su contrato con la escudería Aston Martin y semanas de rumores sobre que pasará con su futuro; el piloto alemán de 35 años de edad, confirmó que se retirará del deporte a finales de 2022.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta en Instagram antes del Gran Premio de Hungría de este fin de semana; la decimotercera prueba de la temporada y última carrera antes de la pausa de agosto.

Igualmente, dejó claro que quiere pasar más tiempo con su familia además de enfocarse en los temas ambientales; a los que ha dedicado cada vez más tiempo en los últimos años.

«Mis objetivos han pasado de ganar carreras y luchar por los campeonatos a ver crecer a mis hijos, transmitirles mis valores, ayudarles a levantarse cuando se caen; escucharles cuando me necesitan, no tener que despedirme y, lo más importante, poder aprender de ellos y dejar que me inspiren», dijo.

Sebastian Vettel se retira de la Fórmula 1

Tras el anuncio del piloto, el presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll; informó a través de un comunicado que esperaban que Vettel siguiera compitiendo para la escudería.

«Le dejamos claro que queríamos que siguiera con nosotros el año que viene; pero al final ha hecho lo que cree que es correcto para él y su familia, y por supuesto lo respetamos», afirmó Stroll.

Además, agradeció al alemán por el trabajo desempeñado en el último año.

«Quiero agradecer a Sebastian de todo corazón el gran trabajo que ha hecho para el equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™”, refirió.

Vettel actualmente ocupa el tercer lugar en la lista de ganadores de Grandes Premios de todos los tiempos con 53 victorias; solo detrás de Lewis Hamilton y Michael Schumacher.

Así mismo, ganó sus títulos con Red Bull de 2010 a 2013 y también pasó seis temporadas con Ferrari.

Con información: ACN/CNN

No deje de leer:

Círculo Cubano Venezolano destacó en I Juegos de Clubes de Carabobo

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN