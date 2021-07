Seguidores del Psuv en Barinas se enfrentaron a golpes y tiros

Compartir





















Seguidores de dos parte del Psuv en Barinas, se enfrentaron a golpes y a tiros durante la tarde de éste viernes 9 de julio.

Es así, como quienes se disputan la candidatura a la gobernación del estado Barinas, iniciaron acciones de violencia en el complejo de la Misión Vivienda Ciudad Tavacare; ubicado frente al Destacamento 331 de la Guardia Nacional Bolivariana.

De acuerdo al portal de Tal Cual, afectos al diputado y precandidato regional, Hugo Chávez Terán, sobrino del expresidente Hugo Chávez; y del actual gobernador de la entidad, Argenis Chávez denunciaron que «fueron atacados por supuestos colectivos liderados por Alexis Mendoza; presuntamente vinculado a la gobernación».

Sobre lo ocurrido, Ángel Eduardo Izarra Contreras, con la camisa ensangrentada por las heridas aseguró que «la gente de Alexis; me agredió con una pistola, me partieron la cara. Me agarraron, me tumbaron para el piso y me dieron con una pistola en la cara. Alexis es el líder de los colectivos».

https://twitter.com/QPEV_/status/1413852810366623747?s=20

Seguidores del Psuv en Barinas se enfrentaron

A los minutos de los enfrentamientos, Hugo Chávez Terán logró reunirse con sus seguidores y aseguró que no se dejarán intimidar.

Por su parte, el gobernador Argenis Chávez llamó a la «unidad del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)»; en medio de éste acto de violencia entre militantes.

Incluso, expresó en su cuenta de Instagram que «Quiero rechazar contundentemente cualquier acto de violencia con el que se pretenda; empañar el proceso interno de nuestro glorioso PSUV».

Vale mencionar respecto a los seguidores del Psuv que se enfrentaron en Barinas, que la región ha sido gobernada por la familia Chávez desde el año 2000; un estado llanero sumido en apagones y con fallas graves en el suministro de agua potable.

En cuanto a Argenis Chávez, busca la reelección, pero según su sobrino Hugo Chávez, el estado que dirige está sumido en el «miedo y el odio».

Con información: ACN/Tal Cual/Foto: Cortesía

Lee también: El «Súper clásico» suramericano definirá por cuarta vez la Copa América



Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN