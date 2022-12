Anghisbel ganó en su tierra la segunda etapa de la Vuelta a Venezuela Femenina

Compartir

Profeta en su tierra y dijo entre algunas lágrimas de emoción «aún no lo creo». Anghisbel del Valle ganó la segunda etapa de la Vuelta Venezuela Femenina y Wilmarys Moreno mantuvo el maillot rosado de líder, en un tramo de 77 kilómetros, del circuito celebrado en la tarde (3:00 pm) frente a la plaza Bolívar de Nirgua, estado Yaracuy.

Con apenas 18 años de edad, desde los 11 montada en una bicicleta, Anghisbel, del equipo Fundacion Angie González Carabobo, liquidó en la raya de sentencia con tiempo de 2 horas, 15 minutos y 3 segundos, escoltada por Shantal Zambrano (Shimano La Guaira) y cerró el podio Daniela Moncada (Import Bike El Vigía) con el mismo guarismo.

Por su parte, la líder de la competencia, Wilmarys Moreno (Team Carabobo -Owlbike) pasó en el cuarto puesto (3’09») y quinta Karelia Machado (Fundación Angie González Carabobo, MT).

Wilmarys Moreno mantiene la camiseta con tiempo de 3 horas, 59 minutos y 34 segundos, la siguen Rosimber Montaño (2’32») y Shantal Zambrano (2’55»).

Un segundo capítulo con un clima con amenaza de lluvia, en una tarde de fresca a fría, con una buena asistencia de aficionados, como ya es costumbre en Nirgua, tierra de ciclista, cómo el olímpico Orluis Aular, de gente conocedora del pedal, mucho color rosado que identifica a las féminas.

Está vez el equipo de Mérida, con su ciclista Daniela Moncada (Import Bike El Vigía) Shantal Zambrano (Shimano La Guaira) y Anghisbel del Valle (Fundación Angie González Carabobo) lograron la mayor fuga de la competencia, alternándose, sobre todo en las emociones intermedias.

Fue un tramo de 77 kilómetros, distribuidos en 14 circunvalaciones de 5,7, dónde la líder Wilmarys Moreno (Team Carabobo -Owlbike) se mantuvo en un segundo grupo de 11 protagonistas.

Los sprint para el trío escapado

El primer sprint, en el segundo giro se lo cargó Moncada, escoltada por Zambrano y Del Valle, que en ese paso tomó el primera diferencia de 1’10», que fue en aumento con el paso de los kilómetros .

La segunda emoción en la sexta circulación, se lo llevó Del Valle, seguida de Moncada y Zambrano con diferencia de 2’08».

Atrás venían Karelia Machado, Wilmarys Pacheco, Anghisbel Barrios (Fundación Angie González Carabobo); Alejandra Rodríguez, Raybelis Moreno, Katherine Lindo (Team Portuguesa); Zaili Salazar (Shimano La Guaira); Rosimber Montaño (Multimarcas Miranda); Verónica Abreu (Team Campo Rico Sálvame ID Trujillo); María Blanco (Miranda); en medio de ese lote estaba la líder Wilmarys Moreno.

Los otros dos sprint, tercero (novena vuelta) fue para Daniela Moncada, ahí en la rueda Shantal Zambrano y Anghisbel del Valle y la última emoción fue para Zambrano, luego Del Valle y Moncada.

Remate de lujo

Pero las tres escapadas desde el tercer giro, se dieron íntegras, llegando a sacar 3 minutos y 16 segundos, quedando todo para definir entre ellas la ganadora del segundo tramo en Nirgua, tierra yaracuyana fresca y fría, pero arropada con el color de su gente que también sabe de ciclismo y celebró en grande el triunfo de su hija que corre por Carabobo.

«Aún no me lo creo»

«Felicito a mis compañeras de la Fundación Angie González, a la confianza y la oportunidad que me dio Angie González; ha mis adversarias que fueron unas duras, al alcalde de Nirgua, Edgar Wilfredo Díaz por traer la vuelta a nuestra tierra. Aún no me lo creo» ; dijo Anghisbel del Valle con algunas lágrimas de emoción, que cubrían los lentes.

Tercer tramo

Mañana jueves 1 de diciembre, la caravana partirá desde la plaza Bolívar de Nirgua con final en el Manto de María, en Barquisimeto (92,4 kilómetros).

Clasificaciones

Llegada 2a etapa

Anghisbel del Valle (Fundación Angie González Carabobo) 2:15’03» Shantal Zambrano (Shimano La Guaira) MT Daniela Moncada (Import Bike El Vigía) MT Wilmarys Moreno (Team Carabobo -Owlbike) a 3’09» Karelia Machado (Fundación Angie González) MT

Clasificación general individual

Wilmarys Moreno (Team Carabobo -Owlbike) 3:59’34» Rosimber Montaño (Multimarcas Miranda) a 2’32» Shantal Zambrano ( Shimano La Guaira) a 2’55» María Rueda (Multimarcas Miranda) a 4’46» Karelia Machado (Fundación Angie González Carabobo) a 6’11»

General Sprint

Wilmarys Moreno (Team Carabobo -Owlbike) 14 puntos Daniela Moncada (Import Bike El Vigía) 11 Shantal Zambrano (Shimano La Guaira) 9

Clasificación por puntos

Wilmarys Moreno (Team Carabobo -Owlbike)

Con información de ACN/ Fotos Edicson Dávila Prensa FVC

