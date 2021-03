Sehemyre plasma emociones con su música

No dejes de leer

“Una de mis grandes influencias fue el productor Danny Wolf. Él me enviaba mensajes en Twitter diciéndome que le gustaba la música que estaba haciendo y me daba consejos de cómo moverme a través de la industria”, contó.

Con 6 años este artista ya sabía que tenía conexión con la música; a su corta edad ya solía frestalear, escuchaba variedad musical como Tame Impala, The Beatles, Rock psicodélico y más.