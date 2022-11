Grupo E: España a desatar su furia desde el vamos (+ vídeo)

Compartir

La Selección de España participará este año en su mundial número 16 tras clasificarse a Qatar 2022 a finales del 2021, en un grupo E, donde tendrá a su principal adversario Alemania, pero también Costa Rica y Japón.

Un recambio generacional importante que ha mantenido solo a Sergio Busquets como el único futbolista vigente de aquella plantilla que se coronó campeona del mundo en Johannesburgo; el resto o la mayoría jóvenes con mucha proyección que ya son titulares habituales en los equipos tops de Europa y que desean repetir la hazaña de sus antecesores hace 12 años.

Su estratega, Luis Enrique, ha contribuido igualmente en el estilo de juego rápido y de mucho recorrido por las bandas, donde tiene a César Azpilicueta por derecha y Jordi Alba por izquierda; este último lo tuvo bajo su mando en el FC Barcelona.

Durante la fase de grupos, España sufrió solo un revés (Suecia 2-1) en ocho partidos disputados; aunque fue precisamente ante los nórdicos que sellaron su pasaje a Qatar con una victoria 1-0 en Sevilla por intermedio de Álvaro Morata.

Historia y palmarés de la selección de España

Desde el aquel gol de Andrés Iniesta, el domingo 11 de julio de 2010 en la final de Sudáfrica ante Países Bajos, la selección española ha tenido sus altibajos, pero ha mantenido su ficha de favorita. También suma los Eurocopas de 1964, 2008 y 2012.

La selección de fútbol de España es, desde su creación en el año 1920, el equipo de balompié formado por jugadores de nacionalidad española que representa a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en las competiciones oficiales organizadas por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El equipo es conocido familiarmente como «La Furia Española», rememorando el «Saqueo de Amberes» —episodio de la historia militar de España—.​ También es llamado por el seudónimo de «La Furia Roja», acuñado por un periodista italiano que se refirió a él como «La Furia Rossa». En los últimos años, se ha popularizado simplemente como «La Roja», término que hizo famoso en el país el seleccionador nacional entre 2004 y 2008, Luis Aragonés.​

La selección española ha disputado quince ediciones del Mundial y fue la anfitriona en 1982. En 2010, cosechó el mayor éxito de su historia al proclamarse campeona del mundo tras ganar en la final por 0-1 a los Países Bajos con gol de Andrés Iniesta, convirtiéndose así en la octava selección nacional en conseguirlo y en la primera de Europa en lograrlo fuera de su continente.

La estrella: Pedro (FC Barcelona)

En su momento comenzó a ilusionar al barcelonismo con sus encuentros en el mediocampo y el ataque con Lionel Messi. Luego Leose marchó, pero él continuó mostrando que con menos de 20 años si algo le sobra es actitud y desparpajo. Pero no fue solo eso: también lo hizo con una camiseta de España y nada menos que en una Eurocopa.

«¿Habéis visto la Eurocopa que ha hecho Pedri? Eso no se lo he visto a ningún jugador de 18 años en ninguna competición, ni a Andrés Iniesta. Cómo ha rendido, cómo ocupa los espacios, su personalidad… No he visto una cosa igual nunca. Es algo fuera de toda lógica», dijo Luis Enrique tras la eliminación ante Italia.

Toda una declaración del entrenador que basta con ver al joven desenvolverse en el campo para certificar. Su entendimiento del juego a tan corta edad sorprende y le permite explotar los espacios al saber cómo y dónde ubicarse, así como también jugar como mediapunta, extremo o interior sin sacrificar rendimiento.

Calendario

Jornada 1: Costa Rica-España. Jueves 23 de noviembre, 12:00 m.

Costa Rica-España. Jueves 23 de noviembre, 12:00 m. Jornada 2: España-Alemania. Domingo 27 de noviembre, 3:00 pm.

España-Alemania. Domingo 27 de noviembre, 3:00 pm. Jornada 3: Japón-España. Jueves 1 de diciembre, 3:00 pm.

(Hora venezolana).

