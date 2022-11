Grupo E: Japón quiere pasar de animadora a amenaza (+ vídeo)

Compartir

La selección de Japón suele ser una de las selecciones animadoras del Mundial por su estilo de fútbol y volverá a serlo en Qatar 2022; intentará poner en apuros a España y a Alemania, los dos cocos del Grupo E que completa Costa Rica.

La selección nipona clasificó sin apuros en la fase asiática, aunque arrancó con mal pie y tropezones frente a Omán y Arabia Saudí; de ahí al final, casi pleno de victorias para ir cohesionando una generación de futbolistas que llega al Mundial de Qatar en plena madurez.

Historia y palmarés de la selección de Japón

Japón no disputó ningún Mundial hasta la edición de Francia en 1998, pero desde entonces no ha faltado a ninguna cita; su rendimiento ha sido bastante estable, alternando eliminaciones en fase de grupos y en octavos de final, un año sí y un año no.

En la última edición, en 2018, logró pasar la primera ronda tras vencer a Colombia (2-1), empatar con Senegal (2-2) y perder con Polonia (0-1); quedó eliminada tras un partido loco en octavos de final contra Bélgica. Pese a llegar ganando 2-0 al minuto 69, acabó perdiendo 2-3 con un gol belga en el minuto 90+4′.

Si siguiera su evolución lineal, a Japón le toca este año eliminación en fase de grupos. Pero querrá romper su particular racha. Aunque lleva tiempo sin lograr la gloria tampoco a nivel continental; su última Copa Asiática la ganó en 2011, y desde entonces cayó en cuartos de final en 2015 frente a Emiratos Árabes Unidos, y perdió la final de 2019 contra Qatar (1-3).

La estrella: Takumi Minamino (Mónaco)

El talento de Takumi Minamino en el extremo izquierdo del Mónaco será una de las estrellas a ver en esta cita, junto a una de las sensaciones del fútbol europeo. Daichi Kamada guio al Eintracht de Frankfurt al título de la Europa League la pasada temporada y lo ha comandado esta para pasar de grupo en su primera participación en la Champions League en más de seis décadas. La clase de Kamada triunfa en Alemania y da esperanzas a Japón, que llega a Qatar 2022 con una generación de jugadores muy talentosos.

El más cercano, Takefusa Kubo, ya está destacando habitualmente en La Liga con la Real Sociedad. Pero por Europa está repartido con de Takehiro Tomiyasu desde el lateral derecho del Arsenal; además de multitud de jugadores que sacan la cabeza en Alemania, Francia y en la clase media británica.

Calendario

Jornada 1: Alemania-Japón. Miércoles 23 de noviembre, 9:00 am.

Alemania-Japón. Miércoles 23 de noviembre, 9:00 am. Jornada 2: Japón-Costa Rica. Domingo 27 de noviembre, 6:00 am.

Japón-Costa Rica. Domingo 27 de noviembre, 6:00 am. Jornada 3: Japón-España. Jueves 1 de diciembre, 3:00 pm.

(Hora venezolana)

ACN/MAS

