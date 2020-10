Senado de EEUU confirmó a Amy Coney Barrett como juez de la Suprema Corte

El Senado estadounidense, confirmó la noche de este lunes a Amy Coney Barrett como juez de la Corte Suprema, casi una semana antes de las elecciones generales y 30 días después de que el presidente Trump la nominara para ocupar el puesto vacante de la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg.

Si bien los demócratas del Senado intentaron sabotear todo el proceso de confirmación de la tercera nominada por Trump al puesto en Corte Suprema, empleando varias maniobras jurídicas, el hecho de que los republicanos controlen el Senado significaba una confirmación de la juez Barrett casi inequívoca.

«El Senado está haciendo lo correcto. Estamos avanzando con esta nominación y colegas, mañana por la noche, tendremos un nuevo miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos», dijo el líder de la mayoría del Senado McConnell, republicano por el estado de Kentucky, el pasado domingo.

Los demócratas, criticaron el avance de la nominación de la juez Barrett tan cerca del día de las elecciones, luego de que el Senado liderado por los republicanos se negó a realizar audiencias para el entonces candidato del presidente Obama, Merrick Garland, casi ocho meses antes de las elecciones de ese año.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, calificó el proceso de nominación como una «toma de poder cínica».

«Casi todos los republicanos en esta cámara encabezada por el líder de la mayoría hace cuatro años se negaron siquiera a considerar la nominación de un presidente demócrata a la Corte Suprema con el argumento … de que deberíamos esperar hasta después de las elecciones presidenciales porque el pueblo estadounidense merecía una voz en la selección de su próximo juez», expresó el senador Schumer el domingo.

«Mis colegas, no hay forma de escapar de esta flagrante hipocresía. Como dije antes, ninguna versión retorcida y distorsionada de la historia borrará la mancha que existirá para siempre con esta mayoría republicana y con este líder republicano», agregó.

La nominación de la juez Amy Coney Barrett, superó un obstáculo procedimental el pasado domingo, cuando el Senado votó para poner fin al debate sobre la nominación, días después de que los demócratas del Comité Judicial del Senado boicotearon una votación para promover la nominación de Barrett.

Los únicos republicanos que votaron en contra de la moción de cierre el domingo fueron las senadoras Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska.

La confirmación del juez de 48 años solidifica la mayoría conservadora de la Corte Suprema, lo que potencialmente da forma al futuro de los derechos al aborto y la ley de atención médica para generaciones.

Este lunes por la noche, el senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, envió un tuit informando positivamente a su audiencia sobre la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett.

El senador tuiteo lo siguiente: «Amy Coney Barrett ha sido confirmada por el Senado».

Amy Coney Barrett has been confirmed by the Senate

