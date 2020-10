Senador norteamericano admite que los ovnis han interferido armamento nuclear

Como cualquier conocedor del género sabe, los documentales de ovnis son una mezcla muy variada de informaciones a menudo contradictorias y hechos no muy claros. En esta nota informativa, trataremos sobre el mas reciente documental del género: «El Fenómeno» (The Phenomenon), donde el senador estadounidense Harry Reid admite que los ovnis han interferido con el funcionamiento de instalaciones nucleares de su país en el pasado.

El conocido director James Fox, que ha producido una serie de documentales sobre ovnis, promocionó recientemente el lanzamiento de su último documental: The Phenomenon, una historia que incluye los incidentes ovni más conocidos y desconcertantes en todo el mundo. El audiovisual, incluye entrevistas con varios exfuncionarios del gobierno estadounidense, incluidos el exsenador Harry Reid y el exsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia Christopher Mellon.

También aparece en el documental la escritora Leslie Kean, quién es coautora del explosivo articulo del NY Times que reveló el programa secreto OVNI del Pentágono conocido como AATIP (Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Departamento de Defensa de los EEUU).

Edgar Mitchell, el exastronauta del Apolo 14, emitió declaraciones respecto a su experiencia personal sobre el tema; tanto en su tiempo de servicio activo como después de su retiro.

Por otra parte Jacques Vallée, un exastrónomo e informático que goza de una gran reputación en el campo de la ufología también aparece en el documental.

Cabe destacar que en el documental, Fox entrevista a soldados que dicen haber sido obligados a posar con un globo meteorológico para ser fotografiados por los medios después del incidente de Roswell; pero insisten en que lo que vieron originalmente en el sitio definitivamente no era un globo meteorológico).

Un punto inquietante del documental, es el incidente en la escuela «Ariel» en Zimbabwe en el año 1994; en el que 60 estudiantes de primaria informaron haber visto e interactuado con una figura alienígena que llegó en una nave en forma de platillo.

Las descripciones de la figura de los estudiantes (alta, con ojos grandes, vestido con un mono completamente negro) fueron consistentes, y varios informaron que la figura se comunicaba con ellos telepáticamente.

“Si este no fuera un año de elecciones, estaríamos haciendo una hora completa de esto, tal vez una semana completa. Es así de importante”; dijo el presentador de Fox News Carlson Tucker, en un programa especial sobre el lanzamiento del documental de Fox.

Tucker afirma que: “Solíamos estar a la defensiva sobre este tema, pero no hay razón para estarlo. Ahora hay una enorme cantidad de evidencia; incluida la evidencia física, de que los ovnis, sean lo que sean, son reales”.

“¿Por qué no sabemos mucho más sobre esto? Porque el gobierno nos ha ocultado esa información, escandalosamente. Pero ahora parte de esa información ha salido a la luz pública gracias a un nuevo documental llamado ‘The Phenomenon’”; finalizó el presentador de Fox News.

It’s becoming increasingly clear that UFO’s are real and a major national security concern but 2020 is so nuts no one really seems to care except for a few of us and @TuckerCarlson. pic.twitter.com/tWcW7aXB26

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) October 10, 2020