Señorita Carabobo en la cuenta regresiva hacia la gran final

Afinando los detalles hacia la Gran Noche Final se encuentran las 15 candidatas al Señorita Carabobo 2021, que este año llega a 25 años formando reinas, bellas y líderes; evento será en el majestuoso Teatro Municipal de Valencia, el próximo 9 de junio, cumpliéndose con las medidas de bioseguridad.

La venidera edición de este certamen regional, que ha creado grandes expectativas en su edición 23, llega de la mano de su destacado organizador Fernando Aular, recordado como el “gerente de la belleza”.

Aular viene a recordarles a los carabobeños y al mundo entero que la belleza valenciana todavía tiene espacio donde formarse, para no solo mostrar la belleza, sino proyectar ese temple que caracteriza a las mujeres de esta cálida tierra.

Este año, el grupo de candidatas está dividido en dos categorías, pre–teen y juvenil, que suman 15 candidatas que han trabajado para conseguir ser su mejor versión y convertirse en las nuevas reinas del Srta. Carabobo 2021.

Señorita Carabobo 2021 afina detalles

Para el primer desfile está previsto un «colectivo de carteras», en donde resaltará lo último en accesorios de la marca G&O Bagsve; luego el desfile en trajes de ropa casual de G.Pink Boutique y por último, el «Colectivo de Moda», de la diseñadora Ylos by Yris Lopez.

Licy arte y accesorios, Spa Venus, Beauty and studio and spa, G&O Bagsve, Maria Vivas alta estetica odontologica, Top copas Denakers – Animacion y video, Yisus cake decoraciones y del abogado Julio Monteverde.

Para el logro de este certamen, también Fernando Aular agradeció la colaboración de Oliver Nieves, quien dictó el taller de Gerencia personal; Moises Colina, el Pasarela y actitud; Eliana Caliccia, el de Crecimiento personal; Cesar Curiel y Auriana Mota, en Liderazgo personal, y Glenda Osio, de Comunicación efectiva.

Para esta presentación oficial se tiene previsto, la actuación del grupo de Danza Venezuela «Es Mi Danzar», para el opening y el Grupo Royal Dance tendrá una producción especial. Todo bajo la animación de Carlos Caraballo y Yesubeth Martínez.

15 jovencitas por un sueño

Es de mencionar que las 15 jovencitas, que concursan son: en la categoría Pre Teen, Jhezualyth Guedez; Giselle Pinto; Daniela Palencia; Sharai Hidalgo; Dianny Montilla; Jeismar Romero.

Mientras que en juvenil: Diana Blanco; Angelica Sánchez; Luiserlith Moreno; Ariangel Fernández; Ana Valeria Matute; Valeria Orlando; Eilen Castellano; María Victoria Aguilar y Andrea Verde.