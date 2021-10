Senzatela pacta «la boloña» y Alcides asegura otro año en Grandes Ligas

Compartir





















El español Pau Gasol anuncia su retiro, con 41 años, 18 temporadas en la NBA, dos anillos de campeón y una brillante trayectoria, dice adiós; lo hace como uno de los mejores extranjeros en la historia del baloncesto norteamericano, que jamás olvidará la calidad, la clase y la pasmosa habilidad para el pase de esa imponente figura.

Su legado es a prueba de bombas. Fue nombrado Novato del Año en 2002 como jugador de los Memphis Grizzlies y se convirtió en el primer extranjero que conseguía tal logro en la NBA; fue elegido en seis ocasiones para participar en el All-Star, el duelo entre los mejores jugadores de la Liga.

También fue designado como parte del segundo mejor quinteto de la competición (2011, 2015) y del tercer mejor quinteto (2009, 2010); pero todos esos logros palidecen frente a las tres Finales de la NBA disputadas como miembro de Los Angeles Lakers y, sobre todo, ante los dos campeonatos obtenidos de forma consecutiva junto a Kobe Bryant y Phil Jackson (2009, 2010).

Todo ello, junto a sus éxitos con la Selección española, le garantizan en el futuro próximo un lugar en el Salón de la Fama; quién sabe si, como predijo Bryant en 2018, su camiseta con el número 16 colgará un día de lo más alto del Staples Center, el pabellón de los Lakers, un honor reservado exclusivamente para los ídolos de la franquicia californiana.

Pau Gasol anuncia su retiro

«Hoy estoy aquí para comunicaros que más o menos lo que ya habéis podido anticipar, que me voy a retirar del baloncesto profesional»; sentenció Gasol,en rueda de prensa en el Liceo de Barcelona.

«Es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años. Pero es una decisión meditada y, bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar», agregó el catalán.

En la rueda de prensa, Pau Gasol anuncia su retiro e hizo referencia primero a su operación del pie por fractura de estrés en mayo de 2019; la cual calificó como «complicada de recuperarse».

El ya exjugador estuvo acompañado en la tarde que anunciaba su adiós, por sus padres, Agustí y Marisa, sus hermanos Marc y Adrià Gasol, su esposa Catherine McDonell y su hija Elisabet Gianna; excompañeros suyos como Juan Carlos Navarro, Raúl López, Felipe Reyes, Rudy Fernández, Sarunas Jasikevicius, que también fue su último entrenador en el Barça.

Igualmente estaban Jorge Garbajosa, actual presidente de la Federación Española de Baloncesto; también de Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, su primer y último club en el que jugó como profesional.

Deseaba que su hija lo viera jugando

«Quería acabar jugando y disfrutando. Haber ganado una Liga más con el Barça, con el club que debuté, y jugar con ‘la Familia’ mis quintos Juegos Olímpicos fue algo muy especial», prosiguió.

El mayor de los Gasol admitió que, tras la rotura por estrés del escafoides que tuvo en 2019, querer retirarse en una pista de baloncesto era «estirar mucho el chicle», pero aceptó, como siempre, el reto: «Quería que mi hija viera a su padre jugar».

«He intentado ser mejor cada día, cada año y no ponerme límites ni dejar que nadie me las pusiera, y para eso he tenido muchas personas que me han ayudado. Nada en la vida es importante si al final no formas parte de un grupo, de un equipo. Nada que consigas solo tiene un mérito relevante y significativo», afirmó

Uno de los grandes extranjeros de la NBA

Firmó por Portland unos meses después, pero apareció una nueva linda de fractura en el mismo pie, que llevó a una nueva cirugía y le impidió volver a la NBA.

Pocos creían en él, ya casi con 40 años, pero aceptó el reto y en especial con el deseo de jugar ante su niña Eli; de hecho, Gasol y su esposa nombraron a su bebé Elisabet Gianna, en honor a la hija de Kobe Bryant, Gianna, y su madrina será la viuda de Bryant, Vanessa Bryant.

Gasol fue seleccionado por los Atlanta Hawks con la tercera selección global en la primera ronda del draft de la NBA en 2001; pero sus derechos fueron canjeados a los Memphis Grizzlies.

Tiene la marca de franquicia de los Grizzlies de tiros libres anotados e intentados; después de más de seis temporadas con Memphis jugó con Los Angeles Lakers (de 2008 a 2014), Chicago Bulls (de 2014 a 2016), San Antonio Spurs (de 2016 a 2019), y Milwaukee Bucks (2019).

Mundo deportivo la brinda tributo

«Gracias por tanto y hasta pronto», Sergio Scariolo, seleccionador español.

«Muy feliz de estar a tu lado en un día tan especial!! Te quiero amigo!! El mejor!!! Gracias». Rudy Fernández.

«Más de dos décadas llevando nuestro deporte a lo más alto. Eres una leyenda, Pau Gasol , ha sido un privilegio verte jugar. Toda mi admiración y mi agradecimiento por las innumerables alegrías que nos has dado durante todos estos años». Pedro Sánchez, presidente de España.

«Hoy dice adiós una de las grandes leyendas de la historia del baloncesto y del deporte español. Desde el Real Madrid, nuestra admiración y cariño, y nuestro reconocimiento por su enorme contribución a engrandecer los valores del deporte. Mucha suerte en tu nueva etapa». Club Real Madrid

«Gracias por todo Pau Gasol. ¡LEYENDA!». Carlos Sainz, piloto de F1.

«Gracias por todo lo que nos has regalado (y las madrugadas viendo la tele!). Ejemplo en todo momento, en la pista y fuera de ella. Orgullo de todo un país. Te queremos un montón y te deseo lo mejor en el próximo capituló que estoy seguro será exitoso». Fernando Alonso

«Eres un ejemplo como persona y deportista, hoy te retiras dejando una carrera maravillosa de la que nos has hecho a todos participes. Hemos disfrutado mucho a tu lado y solo queda darte las gracias. Enhorabuena». Iker Casillas

Un héroe en Los Ángeles, una leyenda del baloncesto en todo el mundo. Felicidades por tu retirada, Pau». Lakers de Los Ángeles

Es el fin de una era como Pau Gasol se retira del baloncesto como uno de los más grandes de todos los tiempos». FIBA

«Se retira una gran leyenda de nuestro deporte! Mucho que decir, pero sobre todo…. #GraciasPau». Rafael Nadal.

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: ¡Hora de París! Venezolana continúa pedaleando en Europa por una bici para los niños

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN