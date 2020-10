¡Ciberapóstol! Será beatificado el primer adolescente de jean y franela (Video)

View this post on Instagram

Considerado el "patrono del Internet", Carlo es un joven que falleció hace 14 años a consecuencia de una leucemia. Su vida y su labor por los más necesitados lo llevarán a la beatificación este sábado #10octubre cuando se realice la ceremonia en Italia. El video consiste en su exhumación, realizada este jueves #1Octubre, y allí se observa su cuerpo incorrupto, como ha sucedido con otros beatos. Carlo Acusti es considerado también el primer santo de jean y franela, por tratarse tan solo de un joven de 15 años. Desde pequeño mostró su amor a Dios y a los siete años cuando hizo la comunión, dijo que ese Sacramento era su "autopista al cielo. Su adolescencia fue como la de cualquier otro joven, pasaba tiempo con su familia y sus amigos. También dedicaba parte de su tiempo en ayudar a personas sin hogar, como voluntario en los comedores populares, y como catequista. Entre sus pasiones estaba la informática y en ello ideó y organizó un material audiovisual relacionado con sus creencias religiosas acerca de la eucaristía y los milagros eucarísticos siendo precursor del uso de estos materiales para la difusión masiva de contenidos religiosos. Fruto de su trabajo, fue una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo. exposición, que recoge un total de 136 milagros, se ha difundido por los cinco continentes. Solo en los Estados Unidos ha llegado a millares de parroquias y a cien universidades; en el resto del mundo, a cientos de parroquias y algunos de los santuarios marianos más famosos, como Fátima, Lourdes y Guadalupe Para conocer más de esta maravillosa historia, visita www.nucleonoticias.com o nuestras historias