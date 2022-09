Serena Williams pierde ante Tomljanovic el que podría ser su último partido

Serena Williams perdió ante Ajla Tomljanovic este viernes 2 de septiembre 7-5, 6-7(4) y 6-1 en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos; en el partido que podría marcar el punto final de su legendaria carrera.

Williams, de 40 años, aseguró en una reciente entrevista que está preparada para dejar el tenis; sugirió que esto pasaría después de este Abierto de Estados Unidos.

La estadounidense conquistó 73 trofeos en su carrera, entre ellos 23 ‘grandes’, con siete Wimbledon; siete Abiertos de Australia; seis Abiertos de Estados Unidos y tres Roland Garros.

Preguntada sobre si existen posibilidades de que se replantee su decisión, Serena dijo a pie de campo «No creo, pero nunca se sabe. No lo sé».

Tomjanovic aseguró, tras su victoria, lograda después de que Williams anulara cinco bolas de partido; que la estadounidense es «la más grande de siempre» y que «el tenis ya no será igual» tras su retirada.

Serena put up numbers we may never see again. pic.twitter.com/OYPGaQZcAq

— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022