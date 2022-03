Serena Williams no se da por vencida en la búsqueda del récord de más títulos de Grand Slam

Compartir

En una entrevista con Christiane Amanpour de CNN, la 23 veces campeona de Grand Slam, Serena Williams, habla sobre su ascenso al estrellato del tenis.

También habló de cómo cambió la narrativa en torno a su padre, cómo superó el racismo en el tenis y la doble moral que existe dentro del deporte.

“Debería haber ganado 30 o 32 [títulos individuales de Grand Slam]… Debería haberlo tenido [el récord], realmente, he tenido muchas oportunidades de tenerlo. Pero no me rendiré”, le dice Williams a CNN.

Y agregó que todavía aspira a batir el récord de 24 que posee Margaret Court.

Aunque se vio obligada a perderse en enero el Abierto de Australia siguiendo el consejo de su equipo médico, Williams dice que jugará en el Abierto de Francia en mayo si su cuerpo lo permite.

Williams le cuenta a CNN cómo intentaron cambiar la narrativa que se ha desarrollado sobre su padre, Richard Williams, a través de la película de Hollywood “King Richard”.

En la que Williams y su hermana Venus fungieron como productoras ejecutivas.

“Desafortunadamente, entrar en un deporte que es predominantemente blanco y tener a mi padre como este personaje de villano, cuando simplemente no era cierto… tuve que lidiar con eso durante toda mi carrera, desde el día uno hasta el final, fue muy importante para nosotros solo para decir la verdad”, dice la tenista.

Serena Williams quiere superar el récord de más títulos de Grand Slam

Williams también habla sobre cómo ella y su hermana superaron el racismo que experimentaron como tenistas en un deporte predominantemente blanco:

“Pasamos de ser dos grandes campeonas negras a ser las mejores de todos los tiempos, punto. Y eso fue lo que hicimos. Quitamos el color y nos convertimos en las mejores”.

Williams ha sido fuertemente criticada por mostrarse enojada con los árbitros en diferentes ocasiones. En torno a esto, dijo:

“Hay absolutamente un doble standard”, dado que los hombres también se portan mal con los árbitros.

Por último, refirió a CNN: “Soy quien soy, amo quien soy, amo el impacto que he tenido en las personas, que sigo teniendo en las personas”.

Citas clave de la entrevista

Williams sobre si todavía está comprometida con batir el récord de Margaret Court de 24 títulos de Grand Slam:

“No sé, obviamente sigo jugando al tenis y sigo entrenando, pero creo que soy el tipo de persona que dice, bueno, honestamente, debería haber tenido 30 o 32 años… Tuve muchas oportunidades de tenerlo, pero, para responder a tu pregunta, no me rendiré”.

Williams sobre cambiar la narrativa en torno a su padre, Richard Williams, a través de la película de Hollywood “King Richard”:

“Desafortunadamente, entrar en un deporte que es predominantemente blanco y tener a mi padre como este personaje de villano, cuando simplemente no era cierto… tuve que lidiar con eso durante toda mi carrera, desde el primer día hasta el final, fue realmente importante para nosotros solo para decir la verdad”.

“Sabes, para ser un atleta, especialmente en un solo deporte, se necesita mucho trabajo y mucha dedicación, y miro a mi hija y digo, wow, no creo que podría hacer lo que mi papá hacía todos los días. Es mucho trabajo».

Williams sobre cómo ella y su hermana Venus percibieron y superaron el racismo que experimentaron en un deporte predominantemente blanco:

“Pasamos de ser dos grandes campeonas negras a ser las mejores de todos los tiempos, punto. Y eso fue lo que hicimos. Quitamos el color y nos convertimos en las mejores”.

“Nunca lo vimos como una cuestión de color, o sabíamos que estábamos entrando en un deporte completamente blanco, pero para nosotros era como si estuviéramos entrando al tenis y estábamos aquí para ganar».

«Y sí, teníamos que jugar más duro y teníamos que ser mejores, pero nos hizo mejores. Y al final del día, cada vez que enfrentamos un desafío y cada vez que superamos ese desafío, Venus y Serena se crearon”.

Williams sobre el impacto que ha tenido en las personas a lo largo de su carrera y su pasión por lo que hace ahora:

“Soy quien soy y amo quien soy, y amo el impacto que he tenido en las personas. Me encanta el impacto que sigo teniendo en las personas».

«Ahora, el impacto que puedo tener en las personas es a través de las empresas en las que invierto y tener la oportunidad de invertir en mujeres y personas de color; es decir, si no tuviera la pasión que tengo en la cancha de tenis, no tendría pasión por lo que hago ahora, y lo acepto y estoy emocionada de seguir teniendo esa pasión”.

Nota de prensa

