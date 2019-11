Serie Watchmen continúa deleitando a los aficionados del comics

Watchmen es una serie de televisión de drama estadounidense, creada por Damon Lindelof; basada en la serie de cómics del mismo nombre de Alan Moore y Dave Gibbons; la cual se estrenó este 20 de octubre a través de HBO.

Ya en el tercer episodio de Watchmen; han revelado la llegada de un personaje clave; quien muestra algunas características sobre la historia del Dr. Manhattan.

No obstante, ha planteado muchas dudas en relación a Búho Nocturno (Nite Owl); pero este capítulo se ha encargado de dejar algunas pistas sobre el paradero del misterioso héroe.

«Alabado sea Lindelof, alabado sea Watchmen y alabada sea Regina King»; esta parece ser la opinión de los primeros que tuvieron la oportunidad de ver al piloto en el Comic-Con de Nueva York.

Sea donde sea, cuando hay Comic-Con, los fanáticos se alegran, porque entre carteles, trailers y entrevistas; siempre se hablará de sus películas o series favoritas.

Por ejemplo desde Nueva York, ya se leen las primeras reacciones sobre la serie de HBO. Para alguno de los presentes en la sala, observar al piloto, quien según la mayoría; sería «realmente estratosférica».

A través de Twitter, existen muchas publicaciones donde se visualizan algunos elementos que parecen coincidir casi todos.

En los comentarios, destacan la habilidad de Regina King, una actriz que ha recibido elogios por todos los flancos; enfocando la atención de los espectadores de Watchmen.

Otro usuario de la red social, dicen que es «un eco de los cómics, pero forjando su propio camino». También, es calificado como «uno de los pilotos más atrevidos de los últimos tiempos, como si Twin Peaks fuera una serie de superhéroes»…

#Watchmen is the real deal (at least based on the pilot). Novel fans will notice plenty of callbacks but it stands on its own as an intriguing sci-fi drama. Pilot is smart, action-packed, and unexpectedly funny but never in a distracting way. Regina King is *extremely* badass.

— Travis Clark (@TravClark2) October 4, 2019