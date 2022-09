Servando y Florentino se alzaron con Artista de la Década en los Premios Pepsi Music

Compartir

10 años cumplieron los Premios Pepsi Music, una iniciativa de la marca de Empresas Polar que premia al talento venezolano, este año se creó el galardón Artista de la Década y Servando y Florentino fueron los ganadores.

El público habló y el Teresa Carreño replicó los resultados, los asistentes corearon incansablemente a los más galardonados de la noche: Lasso y los Hermanos Primera.

Servando y Florentino competían en esta categoría con Guaco, Chino y Nacho, Desorden Público, Los Amigos Invisibles y Caramelos de Cianuro.

Pepsi-Cola Venezuela premió, a través de los Premios Pepsi Music, a casi 80 artistas venezolanos en distintas categorías y 22 géneros musicales.

Servando y Florentino recibieron 4 esferas en las categorías Artista de la década, Tema décima edición, Concierto digital del año y Tema pop del año por su canción Te encontré.

Lasso también se alzó con 4 premios; entre ellos Artista décima edición y Disco del año por su placa Cuatro estaciones.

Estos premios enaltecen lo mejor de la música venezolana por lo que las presentaciones en vivo eran el plato fuerte de la noche y había mucha expectativa por lo prometido para esta noche.

Jerry Di sobre un piano, con arreglos de sus mejores temas, El Diablo, Shorty y Verano en París.

Lasso, quien está en su mejor momento, a pesar de haber confesado que en algún momento quiso rendirse, recibió fuertes aplausos durante su interpretación de Dios y Ojos Marrones, la cual cantó con Lagos.

La Dimensión Latina evocó los mejores momentos de la salsa venezolana, aunque hubo algunos problemas con un micrófono, la experimentada agrupación resolvió rápidamente.

El toque urbano lo pusieron Corina Smith y Big Soto.

Mientras que el rock estuvo a cargo de la reconocida banda La Vida Bohème quienes lograron que el público coreara «Gabba, Gabba, eh».

La música venezolana tampoco faltó; los reconocidos Reynaldo Armas, Luis Silva, Rummy Olivo y Annaé Torrealba brindaron un popurrí.

La apertura estuvo a cargo de Sinfonía Desordenada (Horacio Blanco, Elisa Vega y la Sinfónica Ayacucho) mientras que Piso 21 fue el artista internacional invitado.

La admiración de los artistas presentes hacia Servando y Florentino confirma que estos hermanos continúan influyendo en los artistas emergentes y consolidados.

Los más premiados

Además de Servando y Florentino y de Lasso, que lograron 4 esferas Pepsi Music, respectivamente, la cantante Corina Smith alcanzó 4 reconocimientos, como Tema y video de reggaetón por su canción GPS junto a Noriel, también Tema y Artista urbano del año por A Veces, con Arcángel.Anakena consiguió 3 premios Pepsi Music como Artista música alternativa y Tema y video del año por su canción No hay peligro.

Con la misma cantidad de esferas, Akapellah celebró por su Video trap por Amor, Artista hip hop del año y Tema hip hop por su colaboración junto a Motherflowers, No me quiero bañar.

Alex Martínez recibió 3 esferas como Artista música del mundo y Video y tema música del mundo por Nothing else matters by Metallica (versión joropo rock).

La Vida Boheme logró el premio como Artista rock del año y los fanáticos de la música también escogieron a Manos arriba como tema ganador de la categoría Rock.

Por su parte, Guaco ganó Artista fusión tropical y Tema fusión tropical por Te llevo conmigo.

Los Premios Pepsi Music en su décima edición contaron con el patrocinio de Samsung, Mercado Libre, Copa Airlines, Digitel, Yummy, Maybelline New York, L’Oréal Professionnel, Polar Pilsen, Apolo Shoes, Digital FM, y P.A.N.

Todo el material de la transmisión digital de la décima edición de los Premios Pepsi Music se encuentra disponible en el canal de YouTube Pepsi Venezuela y también fotos y material exclusivo de la cobertura en @PepsiVen en Instagram y Twitter, y Pepsi Venezuela en Facebook.

