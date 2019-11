El servicio OnLine Apple TV ya está disponible en todo el mundo

Facebook está introduciendo una nueva marca para sus productos y servicios en un intento de distinguir a la compañía de su aplicación y sitio web familiares.

Instagram y WhatsApp se encuentran entre los servicios que llevarán la nueva marca FACEBOOK en las próximas semanas.

La aplicación y el sitio web principales de Facebook conservarán su marca azul familiar.

El nuevo logotipo, que está en letras mayúsculas, usa «tipografía personalizada» y «esquinas redondeadas» para que los otros productos y aplicaciones de la compañía se vean diferentes.

La marca también aparece en diferentes colores según el producto que representa. Entonces, por ejemplo, será verde para WhatsApp.

«Queríamos que la marca se conectara cuidadosamente con el mundo y las personas que lo componen», dijo Facebook. «El sistema de color dinámico hace esto tomando el color de su entorno».

El director de marketing de Facebook, Antonio Lucio, dijo: «La gente debería saber qué compañías fabrican los productos que usan. Comenzamos a ser más claros acerca de los productos y servicios que forman parte de Facebook hace años».

«Este cambio de marca es una forma de comunicar mejor nuestra estructura de propiedad a las personas y empresas que utilizan nuestros servicios para conectarse; compartir, construir comunidad y hacer crecer su público».

La senadora estadounidense Elizabeth Warren ha dicho que quiere dividir las grandes compañías tecnológicas como Facebook, Amazon y Google y someterlas a una regulación más estricta.

Este plan puede ser visto como la forma de contraatacar de Facebook, aunque Warren, que publica en Facebook, dijo: «Facebook puede cambiar el nombre de todo lo que quieran; pero no pueden ocultar el hecho de que son demasiado grandes y poderosos».

#Techie https://t.co/zyybiNaL4G Facebook changes product branding to FACEBOOK https://t.co/zyybiNaL4G Instagram and WhatsApp are among products that will carry the new branding in the next few weeks.

— Internet Magazine (@Scotland4me) November 5, 2019