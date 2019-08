La sexy policía de Nueva York más fotografiada

Samantha Sepulveda, la sexy policia de New York; no es una agente de la Ley de televisión, ella es realmente policía y se ha convertido en un boom publicitario, es la modelo más buscada actualmente en los Estados Unidos. Las fotos que tienes que ver de Samantha Sepulveda, cada ganan más aceptación

A pesar de que en un comienzo las osadas fotos compartidas en redes sociales; generaron cierto rechazo, la agente de la ley convertida en modelo; asegura que éstas buscan celebrar la belleza femenina.(Instagram)

Fotos: Samantha Sepúlveda, la policía más sexy de NY, es toda una sensación en Instagram

La guapa dominicana cuenta con 293 mil seguidores en la famosa red social.

Samantha Sepúlveda, quien es originaria de República Dominicana; se ha convertido en una sensación de Instagram debido a sus curvas de impacto, pero no solo eso, ya que aparte de ser sexy, está chica es policía en Nueva York, Estados Unidos.

Con 293 mil seguidores, Sammy es asidua a subir fotos con bikini o en lencería, sin embargo lleva más de 10 años haciendo valer la ley y encerrando en la cárcel a las ratas de dos patas que merodean “La Gran Manzana”.

Y aunque es obvia su belleza y su fama, Sepúlveda asegura que no es fácil para ella que muchos medios quieran entrevistarla o que haya paparazzi afuera de la estación policiaca en la que trabaja.

Casi no sube imágenes portando su uniforme en redes sociales, pero cuando lo hace, sus fans se muestran agradecidos y la llenan de likes. La última foto que subió de policía recibió más de 20 mil ‘likes’.

“¡Feliz Día de la Mujer!… No suelo subir fotos con mi uniforme, pero eso no quiere decir que no ame mi trabajo, tengo mis razones para hacerlo. Dios los bendiga“, escribió junto con la postal.

Aparte de presumir sus curvas en diminutos atuendos, Samantha es experta en artes marciales y manejando armas de fuego.

Su carrera de modelo comenzó apenas hace tres años, cuando la descubrieron en la calle y comenzó a modelar ropa de diseñador y trajes de baño.

