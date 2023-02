“No sabía que podía llegar a ser fuerte”: Shakira abre su corazón en entrevista

Compartir

La cantante colombiana Shakira, abrió su corazón durante una entrevista con el periodista mexicano, Enrique Acevedo, en la que habló de su regreso a la música, sus hijos y su separación del exfutbolista, Gerard Piqué.

En la entrevista transmitida por el programa En Punto del Canal de las Estrellas; la artista de 46 años aseguró que “no sabía que podía llegar a ser fuerte”, esto en alusión a su mediática separación de Piqué.

Así mismo, afirmó que para que esa fortaleza sea verdadera y no una fachada; “tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo; de aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere».

La intérprete de “Te Felicito”, también afirmó que “hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”; esto luego de que mencionará que uno de sus sueños era criar a sus hijos bajo el mismo techo con el ex Barcelona.

Shakira habla de su sonado tema con Bizarrap en entrevista

Tras el éxito y polémica que ha generado su colaboración «Sesión 53» con el productor argentino Bizarrap; la cantante dijo que su elaboración le permitió encontrar un momento de catarsis y que le cambió la vida.

“Entré al estudio de una forma y salí de otra. Es una de las cosas que le agradezco a Biza, esa oportunidad de desahogarme y sí que fue un gran desahogo; necesario también para mi sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en otro lugar si no fuera por esa canción”, manifestó.

Al tiempo que agregó que en ese proceso de sanación han jugado un papel fundamental sus hijos Sasha y Milan; que como explica la han ayudado a superar los peores momentos y “tienen una participación activa en mi carrera”.

“Sasha tuvo la idea del robot en Te felicito y Milan la del fuego verde”. También ha revelado que fue su hijo mayor quien le dijo que tenía que hacer algo con Bizarrap, «el dios argentino».

La colombiana insistió en la entrevista, que la música le ha ayudado con su proceso de duelo y aseguró que “lo contrario de la depresión es la expresión”.

“Las mujeres estamos en un momento clave para sociedad”

La barranquillera añadió que actualmente se encuentra en una posición desde la cual considera; que tiene el deber de usar su voz para prestársela a quienes quizá no pueden hablar.

“Me he dado cuenta que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad”, expresó.

Igualmente, expreso que todo el apoyo que puedan recibir las mujeres, unas de otras, es importantísimo, y recordó la frase: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”.

En su primera entrevista también ha tenido palabras de agradecimiento para sus fans, “claves para poder levantarme del piso”.

Shakira asegura que está lista para el próximo round

“Me he sentido realmente apoyada de una manera que jamás pensé. Estoy lista para el siguiente round, para que la vida me diga qué más hay”, afirmó.

Al mismo tiempo, indicó que “ahora voy de subida, tengo más confianza en mí misma. Lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentarse a situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar; no creemos en nuestra propia resiliencia y yo no creí que podía llegar a ser fuerte. Siempre me creí más bien frágil. Pero hay que tener fe en uno mismo”.

