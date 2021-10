Shakira asegura que fue atacada por jabalíes en Barcelona

Compartir





















La cantante colombiana Shakira contó cómo fue atacada por dos jabalíes mientras caminaba con su hijo de ocho años en un parque de Barcelona.

Lo currido, fue compartida a través de las historias de Instagram, donde la artista aseguró que los animales la atacaron; e intentaron llevarse su bolso y que luego desaparecieron al adentrarse en el bosque.

Expresó en sus redes, que “llevaban mi bolso al bosque con mi teléfono móvil dentro. La cámara de mi celular apareció partida cuando lograron recuperar el bolso», agregó.

Shakira fue atacada por jabalíes en parque de Barcelona

Luego del susto, comentó de forma jocosa que le habló a su hijo y le dijo,“Milán diga la verdad. Diga cómo su mamá se enfrentó al jabalí”.

De hecho, la colombiana en un video, mostró cómo esos jabalíes dejaron su bolso cuando fue atacada en el parque. “Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo”, indicó.

Tras ese incidente, de acuerdo con las autoridades de ese país, no es la primera vez que estos animales atacan a las personas; puesto que cada vez se han vuelto más violentos.

Incluso, aseguraron que ya se han tomado la ciudad y los números de estos animales salvajes han aumentado por toda Europa.

Con información: ACN/El Espectador/Foto: Cortesía

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN