¿Shakira se copió de canción de la cantante venezolana Briella? (+Vídeo)

Baccara está de regreso con su nuevo sencillo “Don’t Let This Feeling Go Away”, el dúo español más grande de todos los tiempos sigue reivindicando su música en el mundo.

Este nuevo sencillo, llega en un momento especial de Baccara, despues de mas de 40 años Baccara sigue siendo recordada y cantada por millones de personas en el mundo.

La canción “Don’t Let This Feeling Go Away” sigue manteniendo sus sonidos, la magia y su estilo único disco dance, la canción viene acompañada con un videoclip en Youtube.

Escucha aquí Don’t Let This Feeling Go Away de Baccara

https://youtu.be/Cni78kyc-Sg

Los productores de Team 33 Music volvieron a hacer de las suyas con ese sonido tan original y pegadizo al puro estilo Baccara que se enlaza perfectamente con las voces de Cristina Sevilla y Helen De Quiroga.

Baccara junto a su disquera Team 33 Music, han venido trabajando desde hace un largo tiempo, en la reinvención de un público que con el tiempo ha ido evolucionando y Baccara ha estado a su lado, siendo portavoz de la voz comunidad LGTBIQ+ en Europa.

