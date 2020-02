Medio tiempo Super Bowl con «Waka Waka» de Shakira y Let’s Get Loud de Jlo (+ vídeos)

Shakira y Jlo encendieron Miami en el medio tiempo del Super Bowl que tenía empatado (10-10) a ambos equipos 49ers de San Francisco y Chiefs de Kansas City y esta presentación fue 20-20 en el Hard Rock Stadium.

«Hola Miami» así abrió la colombiana con un atuendo rojo escarlata que mostraba su abdomen y como siempre su cabello al descuido.

Bailó, tocó la guitarra, se mezcló con el público, en fin la nacida en Cartagena de Indias estuvo fabulosa.

Interpretó un remix de los temas que han catapultado a la fama mundial y lo hizo tanto en español como en inglés.

«She Wolf», «Whenever, wherever», «Hips Don’t Lie» y «Ojos así» fueron bailados y coreados por los asistentes, que se deleitaron de nuevo con el baile de caderas de la colombiana.

También estuvo a su lado el cantante puertorriqueño Bad Bunny vestido con un traje plateado que contrastaba muy bien con el rojo de Shakira.

https://twitter.com/NotimixDeportes/status/1224144408628600835

Luego apareció la estadounidense puertorriqueña Jennifer López, que a sus 50 años edad demostró ser una de las cantantes y bailarinas de siempre.

Con un gran despliegue coreográfico Jlo se dio interpretó sus canciones como «Jenny From the Block», «Get Right» y «Waiting for Tonight» sin duda encantó a los presentes.

El sitio reventó cuando también apareció el colombiano J Balvin, quien bailó pegadito a la boricua y con un «Mi gente» se llevo los aplausos de los presentes.

Cerraron el show de 15 minutos Shakira y Jennifer López para cantar y bailar el mundialista «Waka Waka» y «Let’s Get Loud», que terminó con un gran baile de ambas.

Fue un excelente espectáculo muy bien cuidado, que buscó y consiguió resaltar lo latino que incluyó también a los 40 bailarines caleños que llevó Shakira. Al final, como terminó el medio tiempo, empate!!!.

https://twitter.com/NotimixDeportes/status/1224144773143056387

ACN/MAS

