Shakira y J Balvin no cantarán en Mundial de Qatar

El músico uruguayo Jorge Drexler da la sorpresa, boicoteó los pronósticos, que no le daban como ganador en ninguna de las categorías principales de la 23ª edición de los Latin Grammy; se convirtió en el gran vencedor de la noche haciéndose con los gramófonos a la mejor canción y grabación del año por «Tocarte».

La ceremonia estuvo a cargo de Thalía, Luis Fonsi, Anitta y Laura Pausini, quienes estuvieron a la altura de la cita.

Gracias a sus siete premios, Drexler fue el artista más reconocido de una ceremonia que también sirvió para encumbrar la carrera de la española Rosalía por su disco «Motomami»; que fue condecorado como mejor álbum del año.

Asimismo, la española se embolsó otros tres premios más en las categorías de mejor ingeniería de grabación para un álbum; mejor álbum de música alternativa y mejor diseño de empaque por el mismo trabajo discográfico.

Jorge Drexler da la sorpresa en los Latin Grammy

«Me tomó tres años hacerlo, yo pensaba que iba a ganar otra vez Jorge. (…) Felicidades, Jorge»: bromeó la autora del éxito comercial «Despechá» sobre la campanada del compositor sudamericano.

Antes del inicio de esta entrega, las miradas estaban puestas en el puertorriqueño Bad Bunny; cuyo último proyecto musical -«Un Verano Sin Ti»- fue tal éxito comercial que todo hacía indicar que arrasaría en esta gala celebrada en el recinto Michelob ULTRA Arena de Las Vegas (Estados Unidos).

Bad Bunny no asisitó al evento

Jorge Drexler da la sorpresa y «El Conejo Malo», quien ni siquiera asistió al evento; acabó haciéndose con cinco gramófonos latinos a pesar de haber sido el más nominado de esta edición con diez candidaturas.

El fiasco de Benito Martínez Ocasio, nombre real del artista, se produjo principalmente porque no pudo imponerse en ninguna de las tres categorías más relevantes con las que la Academia Latina de la Grabación laurea a sus músicos del momento: el premio a la canción del año; el relativo a la grabación y el mejor álbum de dicha temporada.

El hueco que dejó Bad Bunny en el podio de los Latin Grammy lo ocupó Jorge Drexler da la sorprea; que reaccionó con incredulidad a cómo su tema «Tocarte», junto al artista urbano español C. Tangana, se llevaba el premio a mejor canción y grabación del año.

El premio a la canción del año en los Latin Grammy reconoce a los compositores de un tema; mientras que el de grabación del año va destinado a los productores, cantantes, ingenieros de sonido y otros miembros del equipo. En ambas triunfó.

«Lo que siento es inexplicable, esta es una canción que hice en 6 horas con Pucho (C. Tangana). Mi favorito era Bad Bunny»; explicó el uruguayo tras recibir el gramófono.

El runrún sobre el éxito de Drexler esta noche fue haciéndose cada vez mayor entre la prensa desplazada a Las Vegas después de que ya hubiese brillado en la gala previa al evento televisado; en la que se entregan 44 de los 53 premios.

En la conocida como Premier de los Latin Grammy, el músico ya se había llevado el premio a mejor arreglo; mejor canción en lengua portuguesa; canción pop, canción alternativa y a mejor álbum cantautor.

Música latina tradicional se fundió con género urbano

Jorge Drexler da la sorpresa y más allá de sus triunfos, la figura del rockero argentino Fito Páez, ganador hoy de tres Latin Grammy; acabó de evidenciar el gran momento de convivencia del que goza la música latina actualmente gracias a reconocidas fusiones de géneros y estilos.

«Mi victoria no es una vuelta a las raíces porque aquí no se compite entre géneros. Estamos en un momento de gran revolución y democratización de la música. No sé hacia dónde va la maquinaria, eso deben responderlo los musicólogos»; argumento Páez rehusando cualquier comparación entre géneros como el reguetón y la música tradicional latina.

La escena hispana demostró que cada vez es más difícil, y tiene menos sentido para los expertos; categorizar las producciones musicales de una región tan rica en su variedad como en oportunidades.

Ángela Álvarez: ¿Qué importa la edad?

Es que la artista cubana Ángela Álvarez, de 95 años de edad, se proclamó ganadora en la cuarta categoría de mayor peso en los Latin Grammy, la de mejor nuevo artista.

La cantante nonagenaria compartió galardón con la joven cantautora mexicana Silvana Estrada; en un atractivo contraste generacional en el que ambas compartieron que «ahí está la belleza de la música».

«¿Qué es la nueva música?, ¿qué importa la edad? Lo que prevalece es la honestidad y hacer sentir gracias a otro gracias a ella»; coincidieron Álvarez y Estrada en otro de los momentos más destacados de una gala que quedará marcada por sus constantes sorpresas.

¡Felicidades! Ángela Álvarez y @silvanaestradab Mejor Nuevo Artista 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/SdbTRnFfW9 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 18, 2022

Ganadores

General

Album del año: “Motomami (Digital Album)”, Rosalía.

Grabación del año: “Tocarte”, Jorge Drexler y C. Tangana.

y C. Tangana. Canción del año: “Tocarte”, Jorge Drexler , Pablo Drexler, Víctor Martínez C. Tangana, compositores ( Jorge Drexler y C. Tangana).

, Pablo Drexler, Víctor Martínez C. Tangana, compositores ( y C. Tangana). Mejor nuevo artista (empate): Ángela Álvarez y Silvana Estrada.

Pop

Album vocal pop: “Dharma”, Sebastián Yatra.

Mejor álbum vocal pop tradicional: “Aguilera”, Christina Aguilera.

Mejor canción pop (empate): “La guerrilla de la concordia”, Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler) y “Tacones rojos”, Pablo María Rousselon De Croisoeuil, Manuel Lara, Manuel Lorente, Juan Josep Monserrat Riutort y Sebastián Yatra, compositores (Sebastián Yatra).

Urbana

Mejor fusión/interpretación urbana: “Tití me preguntó”, Bad Bunny .

. Interpretación de reggaetón: “Lo siento BB:/”, Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas.

y Julieta Venegas. Mejor álbum de música urbana: “Un verano sin ti”, Bad Bunny .

. Canción de rap/hip hop: “De museo”, Bad Bunny , compositor ( Bad Bunny ).

, compositor ( ). Canción urbana: “Tití me preguntó”, Bad Bunny, compositor (Bad Bunny).

Rock

Mejor álbum de rock: “Unas vacaciones raras”, Él Mató A Un Policía Motorizado.

Canción de rock: “Lo mejor de nuestras vidas”, Fito Páez.

Mejor álbum de pop/rock: “Los años salvajes”, Fito Páez.

Mejor canción de pop/rock: “Babel”, Fito Páez y Carlos Vives, compositores (Carlos Vives y Fito Páez).

Alternativa

Mejor álbum de música alternativa: “Motomami (Digital Album)”, Rosalía.

Mejor canción alternativa: “El día que estrenaste el mundo”, Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler).

Rauw Alejandro presentando "PUNTO 40" en los #LatinGRAMMY hace unos momentos. pic.twitter.com/KHju5MV7sJ — Rauw Alejandro Daily (@RauwDailyEsp) November 18, 2022

Tropical

Mejor álbum de salsa: “Pa’lla voy”, Marc Anthony.

Álbum de cumbia/vallenato: “Feliz aniversario”, Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina.

Mejor álbum de merengue y/o bachata: “Entre mar y palmeras”, Juan Luis Guerra.

Álbum tropical tradicional: “Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola Live in Marciac”, Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola.

Mejor álbum tropical contemporáneo: “Cumbiana II”, Carlos Vives.

Canción tropical: “Mala”, Marc Anthony y Álvaro Lenier Mesa, compositores, (Marc Anthony).

Cantautor

Mejor álbum cantautor: “Tinta y tiempo”, Jorge Drexler.

Regional Mexicana

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “EP #1 Forajido”, Christian Nodal.

Álbum de música banda: “Abeja reina”, Chiquis.

Mejor álbum de música tejana: “Para que baile mi pueblo”, Bobby Pulido.

Álbum de música norteña: “La reunión (deluxe)”, Los Tigres Del Norte.

Canción regional mexicana: “Como lo hice yo”, Edgar Barrera, Carin León y Matisse, compositores (Matisse, Carin León).

Xtina performando Cuando Me De La Gana com Christian Nodal no #LatinGRAMMY pic.twitter.com/vs0W6R4iNx — Info Xtina🕯 | AGUILERA | Parody (@InfoXtina) November 18, 2022

Instrumental

Mejor álbum instrumental: “Maxixe samba groove”, Hamilton De Holanda.

Tradicional

Mejor álbum folklórico: “Ancestros sinfónico”, Síntesis, X Alfonso y Eme Alfonso.

Álbum de tango: “Horacio Salgán Piano Transcriptions”, Pablo Estigarribia.

Mejor álbum de música flamenca: “Libres”, Las Migas.

Christina Aguilera & Cristian Nodal

Cuando me de la Gana

Latin Grammys 2022#xtina #LatinGRAMMY pic.twitter.com/uQECthRBSr — Juan Sanchez (@Sr_Juans) November 18, 2022

Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Mirror Mirror”, Eliane Elias, Chick Corea, Chucho Valdés.

Cristiana

Mejor álbum cristiano (en español): “Viviré”, Marcos Witt.

Mejor álbum cristiano (en portugués): “Laboratório do groove”, Eli Soares.

Lengua portuguesa

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: “Sim sim sim”, Bala Desejo.

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: “O futuro pertence à … jovem guarda”, Erasmo Carlos.

Álbum de samba/pagode: “Numanice #2”, Ludmilla.

Mejor álbum de música popular brasileña: “Indigo borboleta anil”, Liniker.

Álbum de música sertaneja: “Chitãozinho & Xororó legado”, Chitãozinho & Xororó.

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: “Senhora Estrada”, Alceu Valença.

Canción en lengua portuguesa: Vento sardo”, Jorge Drexler y Marisa Monte, compositores (Marisa Monte con Jorge Drexler).

Anitta — Medley Funk (Latin Grammy) [2022] pic.twitter.com/WStYYhNexY — 𝖆𝖗𝖈𝖍𝖎𝖛𝖊 ッ (@quevamohacer) November 18, 2022

Niños

Mejor álbum de música latina para niños: “A la fiesta de la música vamos todos”, Sophia.

Clásica

Mejor álbum de música clásica: “Legado”, Berta Rojas; Sebastián Henríquez, productor.

Obra/composición clásica contemporánea: “Anido’s Portrait: I. Chacarera”, Sergio Assad, compositor (Berta Rojas).

Mejor arreglo: “El plan maestro”, Fernando Velázquez, arreglista (Jorge Drexler).

Diseño de Empaque

Mejor diseño de empaque: “Motomami (Digigal Album)”, Ferran Echegaray, Viktor Hammarberg, Rosalía, Daniel Sannwald y Pili Vila, directores de arte (Rosalía).

Producción

Mejor ingeniería de grabación para un álbum: “Motomami (Digital Album)”, Chris Gehringer, ingeniero; Jeremie Inhaber, Manny Marroquín, Zach Peraya y Anthony Vilchis, mezcladores; Chris Gehringer, ingeniero de masterización (Rosalía) .

. Productor del año: Julio Reyes Copello.

Video

Mejor video musical versión corta: “This Is Not America”, Residente con Ibeyi.

Mejor video musical versión larga: “Hasta la raíz: El documental”, Natalia Lafourcade.

ACN/MAS/Agencias

