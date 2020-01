Shakira y Piqué borrachos e insultados en derby de Barcelona

Los Globos de Oro 2020 fue una caja de pandora. La película “1917”, film que narra la vida de dos jóvenes soldados ingleses; a los que se les encomienda una misión imposible en la Primera Guerra Mundial; fue premiada como la mejor película en drama y su director, Sam Mendes, se llevó la estatuilla en su terna.

Por otro lado, Joaquin Phoenix fue el mejor actor en drama; por su trabajo en Joker, mientras que Renée Zellweger hizo lo propio en la categoría femenina; a raíz de su destacada participación en Judy.

Asimismo, Taron Egerton ganó el Globo de Oro al mejor actor en comedia y/o musical; y Awkwafina se consagró como la mejor actriz, por su trabajo en The Farewell.

Globos de Oro 2020: Joaquin Phoenix obtiene el premio como “Mejor actor en una película drama”.

La sorpresa de la noche fue “1917”. El film se lleva el galardón como “Mejor película – Drama” en los Globos de Oro 2020.

Estos son los ganadores de los Globos de Oro 2020:

Mejor película – Drama: 1917 Mejor actriz en película drama: Renée Zellweger Mejor actor en una película drama: Joaquin Phoenix Mejor actriz para musical o comedia: Awkwafina. Awkwafina ganadora a Mejor actriz en película – musical o comedia por The Farewell. Foto: Golden Globe Mejor actor para musical o comedia: Taron Egerton. Taron Egerton ganador a Mejor actor en película – musical o comedia por Rocketman. Foto: Golden Globe Mejor banda sonora original: Hildur Guðnadóttir. Hildur Guðnadóttir ganadora a Mejor banda sonora – película por Joker. Foto: Golden Globe Mejor actor de reparto: Brad Pitt. Brad Pitt ganador a Mejor actor de reparto en película por Once Upon a Time in Hollywood. Foto: Golden Globe Mejor película – Musical o comedia: Once Upon a Time in Hollywood Mejor serie limitada o película para TV: Chernobyl. Mejor performance de actriz en serie limitada o película para TV: Michelle Williams, Fosse/Verdon Mejor director: Sam Mendes por 2017. Sam Mendes ganador a Mejor director – película por 1917. Foto: Golden Globe Premio Cecil B. Demille: Tom Hanks. Tom Hanks recibe el Premio Cecil B. deMille. Foto: Golden Globe Mejor actriz en serie de TV – drama: Olivia Colman, The Crown. Olivia Colman ganadora a Mejor actriz en serie de TV – drama. Foto: Golden Globe Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV: Patricia Arquette, The Act Mejor actriz de reparto en película: Laura Dern, Historia de un matrimonio. Laura Dern ganadora a Mejor actriz de reparto en película por Marriage Story. Foto: Golden Globe Mejor guion – Película: Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Quentin Tarantino Mejor actor en serie de televisión – drama: Brian Cox, Succession Mejor película – idioma extranjero: Parasite Mejor actriz en serie de televisión – musical o comedia: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag Mejor serie – drama Succession Mejor actor de reparto en serie limitada o película para TV: Stellan Skarsgård, Chernobyl Mejor actor en serie limitada o película para TV: Russell Crowe, The Loudest Voice Mejor actor de televisión (musical o comedia): Ramy Youssef, Ramy.

Ellen Degeneres envía emotivo mensaje a Australia en los Globos de Oro 2020

Ellen Degeneres brindó un emotivo discurso en el que habló de la situación de Australia tras los voraces incendios, luego de recibir el premio Carol Burnett en los Globos de Oro 2020. “Australia, los quiero. Mi corazón está con ustedes, con todos los que están sufriendo allí, por todos los animales que hemos perdido”, expresó la presentadora de “The Ellen DeGeneres Show”.

Ricky Gervais abre la gala de los Golden Globes 2020 con sarcásticas bromas

El actor Ricky Gervais dio la bienvenida a la ceremonia de los Golden Globes 2020 con sus clásicos comentarios sarcásticos.

Nick Jonas y Priyanka Chopra se lucen en la alfombra roja de los Globos de Oro 2020

Nick Jonas y Priyanka Chopra acudieron a la gala de los Golden Globes 2020, donde se mostraron muy emocionados al hablar sobre el cachorro que adoptaron recientemente.

“Es lo máximo. Ella me sorprendió durante nuestro aniversario con ese regalito (el cachorro)”, manifestó el integrante de los Jonas Brothers. “Nick me dijo que sería excelente tener un pastor alemán”, comentó la actriz, quien llegó al evento con un elegante vestido rosa, collar y aretes de diamantes.

Nick Jonas y Priyanka Chopra en los Golden Globes 2020

Brad Pitt y Jennifer Aniston desfilan por la alfombra roja de los Golden Globes 2020

Los actores Brad Pitt y Jennifer Aniston llegaron casi al mismo tiempo a la alfombra roja de los Golden Globes 2020. La protagonista de “Friends” lució un discreto vestido negro con bobos a la altura del pecho y un elegante collar de diamantes, mientras el exesposo de Angelina Jolie se presentó con un clásico terno negro, corbata michi y lentes oscuros. Hasta el momento los fans esperan ansiosos el encuentro de la expareja.

Brad Pitt y Jennifer Aniston en los Golden Globes 2020

Ricky Gervais llega a la alfombra roja de los Globos de Oro 2020

El actor Ricky Gervais se presentó en la alfombra roja de los Golden Globes 2020 con un clásico terno negro y camisa blanca. El artista será el encargado de animar la ceremonia que premiará a lo mejor del cine y la televisión.

Billy Porter luce extraño atuendo en los Golden Globes 2020

El cantante Billy Porter sorprendió al aparecer con un extravagante atuendo en la alfombra roja de los Golden Globes 2020.

En medio del evento, el artista se presentó con un terno que llevaba una larga cola de plumas, similar a la de los vestidos de novia.

Billy Porter en los Golden Globes 2020

Premios Globos de Oro 2020 EN VIVO: ¿Cuándo es la red carpet?

Previo al inicio del evento, el canal E! Entertainment contará con la transmisión de la llegada de los actores y actrices nominados a los premios Globos de Oro 2020. La red carpet de los Golden Globes empieza hoy, domingo 5 de enero, por la tarde.

Premios Globos de Oro 2020 EN VIVO: ¿Quiénes eligen a los ganadores?

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood es la entidad encargada de elegir las mejores producciones del año, entre las que destaca el gigante del streaming que comenzó a producir originales apenas seis años atrás, Netflix, con 34 nominaciones.

Los actores y actrices que tienen más estatuillas. Premios Globos de Oro 2020 EN VIVO: ¿Quiénes serán los conductores?

La conducción del evento estará en manos del cómico británico Ricky Gervais, recordado por su papel protagónico en la serie “The Office”, que tuvo una versión norteamericana protagonizada por Steve Carell. La ceremonia también contará con la presencia de los afamados actores Antonio Banderas, Lauren Graham, Scarlett Johansson, Kerry ashington, Charlize Theron, entre otros.

