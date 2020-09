She-Hulk: Marvel encontró a la actriz perfecta para el personaje

Por fin Marvel Studios anunció que consiguieron a la actriz perfecta para interpretar el personaje de She-Hulk que será transmitido por Disney +.

Es así, como Tatiana Maslany, la actriz ganadora de un Emmy por Orphan Black y que este verano ha participado en la nueva serie de Perry Mason; será quien interprete el increíble papel de la mujer verde.

Esta noticia, alegró a muchos de sus seguidores, pero para quienes desconozcan de los cómics y les gusta la cinematografía o simplemente; sean amantes de las películas ésta adaptación les va a parecer muy interesante.

«She-Hulk, es la historia de Jennifer Walters, una abogada que debe recibir una transfusión de sangre de urgencia de Bruce Banner. ¿El problemilla? es que su primo es Hulk y sin darse cuenta le pasa sus poderes.

La nueva actriz de She-Hulk anunciada por Marvel, se convertirá en una mujer enorme, fuerte y de color verde igual que su primo; pero la principal diferencia es que no pierde la inteligencia cuando se transforma en su versión más letal. De hecho, tiene la capacidad para controlar su carácter y mantiene la personalidad.

En cuanto a la aceptación de Maslany, usuarios en redes sociales y amantes de las producciones de Marvel; la han recibido muy bien.

«En la serie de ciencia ficción por la que ganó el Emmy, ella interpretaba multitud de personajes. Era una serie sobre clones y ella clavaba todas las versiones; incluso interactuando con distintas versiones de ella misma en una escena», reseñó La Vanguardia.

Aunado a la actriz, la adaptación de She-Hulk ya tiene guionista y directora, la primera es Jessica Gao, una mujer que ya conoció su sentido del humor; en series como Rick y Morty.

Sobre la dirección, la llevará Kat Coiro, quien también viene del género de la comedia con trabajos en It’s always sunny in Philadelphia y Dead to me.

Por primera vez en 1980

Vale recordar, que el personaje de She-Hulk apareció por primera vez en 1980, en el momento en que Stan Lee y John Buscema; idearon a una mujer con los mismos poderes que Bruce Banner.

Ese comics, ahora con una compañía Walt Disney Studios que tiene una mentalidad más global y relacionada con sus marcas; asegurándose que una She-Hulk de Marvel con Tatiana Maslany, es una actriz que se lo merece.

