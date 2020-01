Sheryl Rubio aparentemente respondió un tuit amoroso de Lasso

La cantante estadounidense Billie Eilish arrasa en los Grammy y gana en todas las categorías principales. La joven artista, de 18 años, obtuvo los premios a ‘Grabación del año’, ‘Canción del año’, ‘Álbum del año’ y ‘Mejor Artista Nuevo’.

Gráfica: Billie Eilish posa con todos los premios obtenidos en la 62.ª ceremonia de los Premios Grammy en Los Ángeles, EE.UU., 26 de enero de 2020.

La cantante estadounidense Billie Eilish es la gran triunfadora de la 62.ª ceremonia de los Premios Grammy, celebrada la noche de este domingo en Los Ángeles, tras imponerse en las cuatro categorías principales: álbum, canción y grabación del año, así como en la nominación ‘Mejor Artista Nuevo’, que premia al cantante revelación.

Apple lanza los Apple Music Awards y Billie Eilish se lleva más de la mitad de los premios

Eilish, californiana de 18 años, se impuso en la nominación ‘Canción del año’, gracias a ‘Bad Guy’, uno de los temas más exitosos de su reciente álbum ‘When We Fall Asleep, Where Do We Go?’ de 2019, que también le valió a la artista norteamericana el Grammy a ‘Mejor Álbum del Año’.

Curiosamente, la joven artista grabó el álbum galardonado en la habitación de su casa y con la sola ayuda de su hermano Finneas.

«Esto va dedicado a todos los chicos que hoy están haciendo su música en sus dormitorios. Vais a conseguir uno de estos», dijo Finneas desde el escenario del Staples Center, a donde subió con su hermana para recibir el premio a la mejor canción.

ACN/AFP/Frederic J. Brown/RT

