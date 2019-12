Siete muertos dejan accidentes viales durante la celebración de Navidad en El Salvador

Un eclipse solar anular, en el que la luna cubre el centro del sol, dejando un anillo de luz a su alrededor, fue visible este jueves en Asía, cautivando la población en general.

El eclipse solar final de la década, que produjo un sorprendente y fotogénico «anillo de fuego» alrededor de la luna, ocurrió el jueves, y atrajo a muchos espectadores de Asia y Medio Oriente, donde era más visible.

Oficialmente llamado eclipse solar anular, en el que la luna nueva pasa por delante y oscurece parcialmente el sol, dejando un anillo de luz alrededor de sus bordes, comenzó a aparecer el jueves por la tarde.

Era visible desde partes de Arabia Saudita y varias ciudades del sur de la India, así como en Singapur, Indonesia y Guam, según timeanddate.com, un sitio web que rastrea eclipses en todo el mundo.

El evento alcanzó su fase máxima aproximadamente a las 5:17 a.m., hora universal GMT del jueves, o justo después de la medianoche del miércoles, hora estándar del este. Varios sitios web transmitieron en vivo el evento.

Un eclipse parcial, en el que la luna cubre solo una pequeña parte del disco solar, fue visible en varias ciudades, incluidas Nueva Delhi y Doha, Qatar, dijo el sitio.

Para ver un eclipse anular, uno debe estar en el lugar correcto en el momento correcto, dijo el jueves Rick Fienberg, astrónomo de la American Astronomical Society.

«En el caso de un eclipse anular, es algo inusual ver al sol pasar de un disco brillante a un anillo, y saber que la luna lo atraviesa», dijo. «En realidad se puede ver el sistema solar en movimiento».

Según timeanddate.com, un eclipse solar anular comienza con un eclipse parcial cuando la luna se abre paso a través del disco del sol. Una vez que está centrado, aparece un anillo brillante. La luna continúa deslizándose sobre el sol hasta que ya no se solapa.

El eclipse completo dura de dos a tres horas, dijo el Dr. Fienberg, y señaló que la luna está completamente dentro del disco del sol durante unos 15 minutos. Se requieren filtros solares para verlo, agregó.

