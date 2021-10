Conoce los seis signos más enérgicos del zodíaco

Compartir





















Los signos del zodiaco marcan el carácter y el temperamento de las personas. A través de estos puedes saber mucho de alguien.

Pero, ¿Alguna vez has conocido a alguien que fuera tan exuberante con la vida que estar cerca de esa persona te hizo sentir más feliz y más emocionado de vivir? Hay gente que parece entender lo que es el regalo de la vida y parecen saber cómo hacer que cada minuto cuente.

Para los signos del zodíaco más enérgicos, un mal horóscopo nunca puede disuadirlos de vivir la vida al máximo. De hecho, son personas sumamente felices y si no lo están, tendrán una actitud desafiante, pero nunca se echarán a morir. Se centran en los aspectos positivos de la vida y hacen lo que pueden para mejorar las cosas que les rodean.

Todos tenemos la capacidad de estar entusiasmados con nuestras vidas, pero algunas personalidades están más inclinadas a vivir una vida con audacia, sin remordimientos y llena de propósito y significado. Al igual que ciertas personalidades, hay algunos signos del zodíaco que tienen más probabilidades de vivir en grande.

Estos son los signos más enérgicos según el zodiaco.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Los Leo sonríen, pero solo cuando lo sienten en serio. No quieren ser falsos o sentirse obligados a sonreír, por lo que buscan razones para ser felices y sentirse agradecidos.

Leo busca la positividad y le encanta reír, por lo que puede ver el lado humorístico de las cosas. Esto no significa que sean insensibles o ciegos a la negatividad, pero eligen buscar lo bueno y trabajar para mejorar las cosas.

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

Los individuos de Aries tratan de no estar demasiado atados al reloj (a menos que sea importante para ellos mirar la hora) y se permiten perder la noción del tiempo. Cuando están completamente involucrados en una actividad que es desafiante, estimulante, significativa y estimulante, Aries se compromete al cien por cien.

Aries puede quedar atrapado en el momento, pero nunca se siente como si se hubiera perdido la aventura completa.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario se abre a todas las experiencias que puede y no se reprime. Están realmente entusiasmados con probar cosas nuevas y abrir sus horizontes.

No existe nada aburrido para un Sagitario porque siempre puede encontrar algo fascinante en todo. De alguna manera, son exploradores y aventureros; no les gustan las cosas demasiado planificadas, ya que quieren hacer descubrimientos y ver cosas que tal vez no sabían de antemano.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tauro es resistente. Cuando suceden cosas malas, Tauro no permite que nada los destruya; lo procesan y luego vuelven a subir. Buscan la belleza y el placer, y cuando lo encuentran, lo disfrutan plenamente. No hacen las cosas sin intención o descuidadamente.

Tauro parece seguir instintivamente las enseñanzas de Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos. Son impecables con sus palabras, no se toman las cosas personalmente, no hacen suposiciones y siempre hacen lo mejor que pueden. Reconoces a un Tauro cuando los ves porque son como un elefante blanco y majestuoso en una cristalería. Imposible no verlos. Imposible que pasen desapercibidos.

GEMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

Una de las formas en que los Géminis se mantienen felices es rodeándose de personas felices y de personas que siempre están aprendiendo. Géminis tiene la necesidad de seguir creciendo y descubriendo. Sabe que estar cerca de gente feliz y emocionada les ayudará a ser así.

A los Géminis les gusta divertirse y anhelan la interacción social. Se esfuerzan por escuchar a los demás con la mente y el corazón abiertos. Prefieren tener conexiones en persona que interacciones en las redes sociales.

ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

La naturaleza es lo que mantiene a los Acuario entusiasmados con la vida y alimenta su alma. Cuando un Acuario está en la naturaleza, siente una especie de alegría y paz que es única. Estar en la montaña, el campo o incluso la playa los rejuvenece.

Pueden ver la belleza cuando está en todo su esplendor, como cuando las flores abundan en un cerezo o cuando es más difícil encontrar vida en un desierto árido. La naturaleza ayuda a los Acuario a centrarse y a sentir alegría.

