Sigue la búsqueda de desaparecidos del naufragio Higuerote-La Tortuga

La búsqueda de los desaparecidos en el naufragio Higuerote-La Tortuga continúa sigue entre La Orchila, Los Roques, Farrallón Centinela, Vargas y Miranda; informó el jueves el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA).

A las labores de búsqueda se sumaron buques mercantes y el Consejo del Poder Popular de Pescadores y Acuicultores (Conppa); que tiene como fin notificar avistamientos.

Aunque el INEA habla de cuatro desaparecidos, hay un quinto, de nombre Juan Manuel Suárez Torres, que fue confirmado por su padre; Ángel Suárez, en una entrevista para Onda La Superestación.

“Se habla de cuatro personas que faltan por rescatar, cuando en realidad no es así. Faltan cinco personas: cuatro hombres y una mujer. El tripulante que está faltando es el que no aparece en la lista y es mi hijo. Se llama Juan Manuel Suárez Torres y no aparece en la lista”, explicó.

Ángel presume que su hijo no aparece en la lista porque, al momento de salir; se escondió en la lancha para evitar que lo avistaran las autoridades y así viajar a La Tortuga.

Los otros desaparecidos son Remis David Camblor, José Javier Marcano Narváez; Alejandro Osorio Graterol y Vianney Dos Santos Morales.

Sigue la búsqueda del naufragio

Cabe recordar que el martes fueron rescatados dos menores de edad y Verónica Martínez, la niñera de ambos.

Mientras que a Mariely Beatriz Chacón Marroquín, madre de los niños, la encontraron muerta. Hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento; pero se sabe que su cuerpo presenta evidentes signos de quemaduras por el sol y que sufrió deshidratación.

Según un audio del INEA difundido por la periodista Jacqueline Tortolero; Chacón bebió de su orina para mantenerse con vida y alimentó a sus hijos con leche materna.

En otro audio difundido por Tortolero un funcionario afirmó que “todo se pudo haber evitado teniendo un mínimo de cumplimiento con las normativas de seguridad; de dispositivos de comunicación, de posicionamiento. Fue un presagio a la tragedia la manera en que se desarrollaron los hechos”.

Describió, con base en las declaraciones de la joven sobreviviente, que la lancha partió desde Cabo Codera con sentido La Tortuga; pero a 10 millas se presentó una falla, así que se regresaron. Luego de resolver el problema, volvieron a emprender el viaje, esta vez desde Carenero. Según explicó, es probable que la lancha haya tomado un curso erróneo de 70 o 75 grados; lo que habría hecho que pasaran la isla.

“Al pelarse la isla, porque la chica relata que estuvieron más de cuatro horas de navegación; las condiciones empezaron a ser desfavorables y una ola grande impactó la parte delantera de la lancha. En cuestiones de tres minutos ya estaban en el agua. No les dio chance de sacar nada”, dijo.

ACN/El Nacional

