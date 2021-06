Ya puedes ver la Copa América a través de Simple TV

Usuarios mediante las redes sociales reportaron que cambiaron el letrero de la autopista Francisco Fajardo por el “Gran Cacique Guaicaipuro”.

La propuesta para cambiar el nombre de la Autopista Francisco Fajardo (nacido en 1528 en la isla de Margrita, fue un mestizo margariteño, colonizador de la zona norcentral de Venezuela, y fundador de varias poblaciones) fue presentada por la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, el pasado 12 de octubre de 2019.

En octubre de 2020, Nicolás Maduro aceptó el planteamiento y señaló que se trabajaría «para reivindicar todos los espacios públicos que tienen nombre de colonizadores».

Con el reemplazo de las señalizaciones en las vías, las autoridades finalmente oficializaron el cambio de nombre de la principal autopista de Caracas.

De este modo, en redes sociales, muchas personas expresaron su descontento y aseguraron que las autoridades deberían enfocarse en otros problemas que actualmente aquejan a la ciudad.

«Mientras a la autopista Francisco Fajardo la llenan de murales en ‘honor’ a los indígenas a los verdaderos indígenas; los llenan de mercurio con la explotación en el Arco Minero», reclamó un usuario en Twitter.

La autopista de 30 kilómetros comenzó a llamarse Francisco Fajardo durante el gobierno de Raúl Leoni durante la celebración del cuarto centenario de la fundación de Caracas.

⭕️ Es Parque Nacional El Ávila, no Waraira Repano.

⭕️ Es Autopista Francisco Fajardo, no Cacique Guaicaipuro.

⭕️ Es Av. Páez, no Teherán.

⭕️ Es estado Vargas, no La Guaira.

⭕️ Es Santiago de León de Caracas, no India Apacuana.

Frente a cada intento resentido, más memoria.

— Pedro Urruchurtu (@Urruchurtu) June 16, 2021