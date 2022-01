Simple TV: Conoce las nuevas tarifas de los planes Básico y byte

Compartir

La plataforma YouTube dejará de producir contenido original bajo la marca YouTube Originals, lo que significa que no va a reproducir series ni documentales.

Todo ello, explicaron que es parte de una estrategia que implementó hace seis años para competir con plataformas como Netflix y HBO.

Incluso, desde su debut en 2016, la marca estrenó series como «Cobra Kai» y «Step Up», además de documentales y formatos de telerrealidad; protagonizados por estrellas de Hollywood como Will Smith y cantantes de la talla de Justin Bieber, Camilo, Alicia Keys y Demi Lovato.

No obstante, la estrategia de YouTube Originals no logró despegar y llegó a perder a algunas de sus producciones; en favor de otras plataformas de la competencia, como «Cobra Kai», que luego pasó a manos de Netflix.

Por su parte, el director comercial de YouTube, Robert Kyncl, anunció este martes el cambio de planes del portal; que es propiedad de Google y a partir de ahora basará su modelo de negocio en alojar contenido producido por creadores independientes.

«En el futuro, solo financiaremos programas que formen parte de nuestros programas Black Voices y YouTube Kids», comentó Kyncl.

Al tiempo, la directora de la división de formatos originales, Susanne Daniels, anunció que abandonará la compañía.

Respecto a que YpuTube dejará de reproducir series y documentales, entre las producciones de YouTube Originals con más repercusión han destacado; «Justin Bieber: Seasons», «Demi Lovato: Dancing With The Devil», «Will Smith: Best Shape of My Life» y «The Real Story of Paris Hilton».

Es de recordar, que también retransmitió conciertos en directo de artistas como Taylor Swift, Coldplay; Paul McCartney y Andrea Bocelli.

Cabe resaltar, que YouTube nació en 2005 como una plataforma para alojar vídeos publicados por usuarios y en 2006 fue adquirida por Google; posteriormente se convirtió en su segundo portal más visitado y una de las plataformas más populares de internet en todo el mundo.

