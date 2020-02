Los Simpson: Comunicado oficial respecto a APU y Hank Azaria

Casi dos años después de decir que estaba «perfectamente dispuesto y feliz de hacerse a un lado» como la voz de Apu en Los Simpson, la estrella Hank Azaria dejará oficialmente al controvertido personaje.

En una nueva entrevista con el New York Times, Azaria confirmó que dejará de interpretar el papel después de tres décadas. «Una vez que me di cuenta de que esa era la forma en que se pensaba este personaje, simplemente ya no quería participar en él», dijo Azaria. «Simplemente no me sentía bien».

Azaria, que es blanco, ha proporcionado la voz de Apu, un personaje indio en la serie animada, desde 1990. Sin embargo, en los últimos años, los Simpson han sido ampliamente criticados por su interpretación de Apu como un estereotipo racista.

El problema con Apu, es que pone este tema tan controversial a la vanguardia de la conversación cultural.

Oficialmente la voz de Apu ya no será la de Hank Azaria

Los Simpson en sí han tratado de evitar entrar en conversaciones más profundas sobre Apu. En un episodio de 2018, los productores del programa respondieron a la controversia haciendo que Lisa Simpson, a menudo el centro moral de la familia Simpson, se dirigiera directamente al público sobre cómo manejar el arte problemático.

“Algo que comenzó hace décadas, y fue aplaudido e inofensivo, ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué puedes hacer?”, dijo ella a la audiencia.

En la mesita de noche de Lisa había una fotografía de Apu. El título de la imagen decía: «¡No tengas una vaca!»

Más tarde ese año, Azaria le dijo a Stephen Colbert que no estaba involucrado en la decisión de enmarcar la conversación en torno a Apu como un problema de corrección política.

Fue durante esa misma entrevista cuando Azaria dijo que estaría más que feliz de dejar de jugar Apu en el futuro.

Fin de una controvertida etapa para el actor

“He tratado de expresar esto antes”, dijo Azaria. “Sabes, la idea de que alguien — joven o viejo, pasado o presente — fuese intimidado socialmente o se burlasen de él en base al personaje de Apu, simplemente me pone triste. Ciertamente no era mi intención”

En declaraciones al New York Times, Azaria amplió su epifanía sobre cómo Apu fue recibido en la cultura pop, y señaló que si hubiera un personaje similar que representara los estereotipos judíos, se ofendería (Azaria es judío).

“Empecé a pensar que si ese personaje fuera la única representación del pueblo judío en la cultura estadounidense durante 20 años, como fue el caso de Apu con el pueblo hindú, no me gustaría para nada”, expresó Hank Azaria.

#ENEntretenimiento Publican comunicado oficial de Los Simpson sobre Apu y Hank Azaria https://t.co/KJARtDmSiv pic.twitter.com/N6Yr1mg8NA — El Nacional (@ElNacionalWeb) February 27, 2020

Con información de: ACN|VanityFair|Redes

No dejes de leer: