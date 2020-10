Sin electricidad y fuertes lluvias reportaron en zonas de Valencia

View this post on Instagram

La lluvia de la tarde de este sábado 17 de octubre en algunas zonas de #Valencia causó colapso de algunas vías . . Una que siempre sufre es la Avenida Bolívar norte entre Avenida Rojas Queipo y Andrés Eloy Blanco . . . Vean hasta donde llega el agua . . . #VideoViral #Video #viral #Sucesos #CaraboboSos #SomosCarabobo #soycarabobeño #YoSoyCarabobeño #SomosCaraboboEsNoticia #Noticias