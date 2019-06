Sin identificar ocupantes de avioneta siniestrada en Barinas

Avioneta siniestrada en Barinas chocó contra cables de alta tensión: Por Milagros Rodríguez.- Las autoridades aún no han podido identificar los cadáveres ni los sexos de las dos personas calcinadas; aunque en el sitio del suceso hallaron una pulsera de plata grabada con el nombre de Alejandro Cruz Rodríguez, el tipo de sangre 0+ y la bandera de México.

Los vecinos del sector donde cayó la aeronave dijeron que la escucharon sobrevolar; en horas de la madrugada del domingo. Foto cortesía vecinos

Alejandro Cruz Rodríguez grabado en una pulsera

Una pulsera grabada con el nombre de Alejandro Cruz Rodríguez, el tipo de sangre O+ y una bandera de México; son la única evidencia que los funcionarios de las comisiones de los cuerpos de seguridad; que estuvieron en el sitio del accidente, lograron recabar de la aeronave Cessna 206 que cayó la mañana del domingo 9 de junio; en las inmediaciones de la población de San Silvestre, parroquia del municipio Barinas, con dos personas calcinadas en su interior.

En las investigaciones efectuadas la tarde del domingo; los funcionarios evidenciaron que la avioneta cayó luego de llevarse por delante un cableado de alta tensión, por lo que suponen que fue esa la razón para que el aeromotor quedara totalmente destruido con sus dos ocupantes.

Las comisiones detectivescas determinaron que la aeronave, de la cual no se pudieron identificar sus siglas, cayó en la finca La Reina, ubicada en el sector Hato Viejo de la parroquia San Silvestre del municipio Barinas. Cuentan los vecinos que, desde tempranas horas de la madrugada, escucharon a la avioneta sobrevolar por la zona donde hay una pista clandestina iluminada con mechurrios y luego el estruendo causado por la explosión del aparato. Pero, no fue sino hasta las 6:00 a.m. que decidieron acercarse hasta el lugar.

El Vehículo aéreo era monomotor, de tren retráctil, con capacidad para cuatro tripulantes, modelo 206. Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para determinar la procedencia de la aeronave.

