¡Sin luz! Cortes eléctricos dejan sin servicio a habitantes en cinco estados

Con la etiqueta «Sin Luz» usuarios en Twitter reportaron cortes eléctricos en varios sectores de cinco estados; entre ellos Zulia, Mérida, Trujillo, Barinas y Táchira este lunes 29 de marzo.

De acuerdo a los usuarios y a lo reseñado por El Pitazo, un apagón se registró a las 3:29 pm de este lunes en Maracaibo y en al menos otros seis municipios en el estado Zulia.

Específicamente, estuvieron sin servicio los municipios San Francisco, Jesús Enrique Lossada, La Cañada de Urdaneta, La Villa; también Machiques y toda la Costa Oriental del Lago.

«Usuarios reportan que el apagón se originó segundos después de una fluctuación del voltaje. Habitantes de los sectores Veritas, Terrazas del Lago, La Rotaria, Milagro Norte, Pomona, Sabaneta; San Miguel y San Rafael en Maracaibo reportan que están sin el servicio eléctrico», publicó el portal a las 4:04 de la tarde.

Confirmed: A power outage has knocked out internet connectivity for many users in multiple states of #Venezuela including #Táchira, #Barinas and #Mérida from 3:30 p.m. local time; incident ongoing #29Mar #Apagón #SinLuz 🔌 pic.twitter.com/hAnIjCBso2

— NetBlocks (@netblocks) March 29, 2021